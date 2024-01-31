Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Centil dan Menggoda Amanda Manopo Pose di Depan Cermin

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |22:30 WIB
4 Potret Centil dan Menggoda Amanda Manopo Pose di Depan Cermin
Potret Amanda Monopo, (Foto: Instagram @itsme.mandaskatic)
A
A
A

AMANDA Manopo belum lama ini menghadiri acara gala premier film terbarunya berjudul Kupu Kupu Kertas. Dalam film itu dia berperan sebagai tokoh Ning.

Penampilan Amanda Manopo terlihat memukau malam itu, membalut tubuh dengan outfit mix and match kemben dipadukan dengan rok Batik yang ditambahkan aksen selendang bermateral kaku yang dijadikan seperti sayap kupu-kupu.

Usai tampil di gala premier, ia pun menjalani pemotretan di rumahnya dengan outfit yang sama. Bergaya centil dan menggoda di depan cermin dengan gayanya bak model profesional. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut ulasan singkatnya, dihimpun dari akun Instagram @itsme.mandaskatic, Rabu (31/1/2024)

 BACA JUGA:

1. Tampil seksi pakai kemben: Potret Amanda Manopo pose di kaca memakai kemben biru dipadukan dengan rok Batik, berpose dan menatap tajam ke arah kamera sambil menyentuh rambutnya.

 

