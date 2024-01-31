Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Pacar Jannik Sinner, Juara Australia Open 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |10:51 WIB
5 Potret Cantik Pacar Jannik Sinner, Juara Australia Open 2024
Ilustrasi potret cantik pacar Jannik Sinner (Foto: Instagram)
A
A
A

LIMA potret cantik pacar Jannik Sinner menjadi buruan warganet setelah petenis asal Italia itu sukses menjuarai Australia Open 2024.

Bertanding di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia, Minggu (28/01/2024) malam WIB, Sinner melakukan aksi comeback yang luar biasa atas Daniil Medvedev.

Pada game pertama dan kedua, ia harus menyerah dengan skor 3-6 dan 3-6. Namun setelah itu, petenis berusia 22 tahun itu sukses memenangkan tiga set berikutnya dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-3.

Kesuksesan Jannik Sinner menjuarai Australia Open 2024 menjadikannya sebagai juara Grand Slam pertama asal Italia sejak Adriano Panatta pada 1976. Selain itu, keberhasilannya ini juga menjadikannya sebagai petenis termuda yang mampu menjuarai Australia Open dengan usia 22 tahun 165 hari.

Keberhasilan Jannik Sinner rupanya tidak hanya melambungkan namanya. Di media sosial, Maria Braccini yang merupakan kekasihnya juga turut menjadi perbincangan.

Untuk itu, berikut adalah 5 potret cantik pacar Jannik Sinner.

1. Seorang model

pacar jannik 1

Maria Braccini merupakan seorang model asal Italia yang di tahun ini akan berusia 24 tahun. Ia telah menjadi model terkenal hingga didapuk sebagai salah satu brand ambassador Gucci. Di media sosial, Braccini juga sangat populer sebagai seorang influencer yang sangat berpengaruh.

2. Pilih warna rambut blonde

Pacar jannik 2

Sebagai model, dia punya ciri khasnya yakni memiliki rambut panjang berwarna pirang. Apalagi ariasi warna ini lebih ke arah pirang yang kuning, persis seperti warna rambut boneka Barbie.

Selain itu Maria diketahui mulai menjalin hubungan asmara dengan Jannik Sinner sejak tahun 2020. Namun hubungan keduanya tidak berjalan mulus. Mereka sempat dikabarkan putus pada 2021.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/194/3155931//maia_estianty-13T4_large.jpg
4 Inspirasi OOTD Simple ala Maia Estianty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/40/3155099//jannik_sinner-Jafi_large.jpg
Sabet Gelar Juara Wimbledon 2025, Jannik Sinner Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/40/3151227//novak_djokovic-FExy_large.jpg
5 Petenis Pria Terkaya di Dunia 2025, Nomor 1 Miliki Kekayaan Rp3,1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148165//jessica_wongso-WK6t_large.jpg
Jessica Wongso Posting Foto Jadul Vs Kekinian, Netizen: 2025 Makin Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135387//5_potret_cantik_abigail_mondria-B2yV_large.jpg
5 Potret Cantik Abigail Mondria, Kekasih Pascal Struick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/612/3090746//song_he_kyo-HqZI_large.jpg
5 Potret Cantik Song Hye-kyo yang Baru Ultah Ke 43 Tahun, Umur Baru Rambut Baru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement