5 Potret Cantik Pacar Jannik Sinner, Juara Australia Open 2024

LIMA potret cantik pacar Jannik Sinner menjadi buruan warganet setelah petenis asal Italia itu sukses menjuarai Australia Open 2024.

Bertanding di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia, Minggu (28/01/2024) malam WIB, Sinner melakukan aksi comeback yang luar biasa atas Daniil Medvedev.

Pada game pertama dan kedua, ia harus menyerah dengan skor 3-6 dan 3-6. Namun setelah itu, petenis berusia 22 tahun itu sukses memenangkan tiga set berikutnya dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-3.

Kesuksesan Jannik Sinner menjuarai Australia Open 2024 menjadikannya sebagai juara Grand Slam pertama asal Italia sejak Adriano Panatta pada 1976. Selain itu, keberhasilannya ini juga menjadikannya sebagai petenis termuda yang mampu menjuarai Australia Open dengan usia 22 tahun 165 hari.

Keberhasilan Jannik Sinner rupanya tidak hanya melambungkan namanya. Di media sosial, Maria Braccini yang merupakan kekasihnya juga turut menjadi perbincangan.

Untuk itu, berikut adalah 5 potret cantik pacar Jannik Sinner.

1. Seorang model





Maria Braccini merupakan seorang model asal Italia yang di tahun ini akan berusia 24 tahun. Ia telah menjadi model terkenal hingga didapuk sebagai salah satu brand ambassador Gucci. Di media sosial, Braccini juga sangat populer sebagai seorang influencer yang sangat berpengaruh.

2. Pilih warna rambut blonde





Sebagai model, dia punya ciri khasnya yakni memiliki rambut panjang berwarna pirang. Apalagi ariasi warna ini lebih ke arah pirang yang kuning, persis seperti warna rambut boneka Barbie.

Selain itu Maria diketahui mulai menjalin hubungan asmara dengan Jannik Sinner sejak tahun 2020. Namun hubungan keduanya tidak berjalan mulus. Mereka sempat dikabarkan putus pada 2021.