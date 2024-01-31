Tips Memilih Parfum di Musim Hujan, Ternyata Beda dengan Musim Panas

PEMAKAIAN parfum dalam kehidupan sehari-hari, memang tak hanya membuat tubuh tercium punya aroma yang lebih wangi, tetapi juga bisa menunjang penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri.

Tidak heran, jika saat ini penggunaan parfum bagi banyak orang sudah menjadi kebutuhan sangat penting. Nah, bagi Anda para pengguna dan pencinta parfum, sudah tahukah bahwa ketika memasuki musim hujan seperti sekarang penggunaan parfum bisa menimbulkan wangi yang berbeda saat musim panas?

Diungkap Nadia Oktaviani, parfume expert maka dari itu disarankan ketika musim hujan seperti saat ini kita menggunakan parfum yang berbeda. Sebab, musim hujan berbeda dengan musim panas.

“Kalau musim hujan kita lebih cocok pakai parfum yang warms yang spicy gitu yang woody. Lagi musim hujan itu kan dingin ya, jadi pakai parfum yang bikin nyaman, kata Nadia saat ditemui dalam acara Media Briefing Peluncuran Program Produk Trending 3.0 Pilihan Produk Viral dari Guardian, di kawasan Jakarta Barat, baru-baru ini.

“Sedangkan kalau untuk musim panas itu kita pakai wangi-wangi yang segar, seperti aroma buah atau citrus,” tambahnya.