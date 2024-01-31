Begini Cara Buat Spray Air Beras ala Korea, Ampuh untuk Bikin Kulit Glowing

RUTINITAS perawatan kulit Korea telah mendapatkan popularitas luar biasa. Hal ini lantaran semua produk dan perawatan yang dijalani akan membuat kita mendapatkan glass skin, yakni kulit yang bersinar.

Salah satu rahasia perawatan wajah yang sedang populer dalam beberapa waktu belakangan ini yakni spray wajah dari beras ala Korea. Hal ini memang ciri khas dari Korea Selatan yang selalu berfokus pada kombinasi bahan-bahan alami, dengan konsistensi yang halus, dan teknik persiapan yang cermat untuk menghadirkan sebuah perawatan wajah.

Air beras adalah permata tersembunyi dalam perawatan rambut Korea, dan merupakan obat mujarab untuk kulit wajah Anda. Air beras mengandung mineral, asam amino, dan vitamin yang membantu jaga kesehatan kulit.

Nantinya kandungan tersebut membantu kulit menjadi lebih lembab, terhindar dari sunburn, wajah tampak cerah, dan lingkar mata hitam pun teratasi.

Nah, produk perawatan kecantikan ini tidak perlu repot-repot Anda cari di toko kecantikan. Pasalnya, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dan langsung mengaplikasikannya ke wajah agar merasakan manfaatnya.

Mengutip dari Time of India, berikut ini cara menbuat air spray beras ala Korea di rumah: