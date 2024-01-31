Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Begini Cara Buat Spray Air Beras ala Korea, Ampuh untuk Bikin Kulit Glowing

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |11:01 WIB
Begini Cara Buat Spray Air Beras ala Korea, Ampuh untuk Bikin Kulit Glowing
Perawatan Kulit Wajah. (Foto: Freepik)
A
A
A

RUTINITAS perawatan kulit Korea telah mendapatkan popularitas luar biasa. Hal ini lantaran semua produk dan perawatan yang dijalani akan membuat kita mendapatkan glass skin, yakni kulit yang bersinar.

Salah satu rahasia perawatan wajah yang sedang populer dalam beberapa waktu belakangan ini yakni spray wajah dari beras ala Korea. Hal ini memang ciri khas dari Korea Selatan yang selalu berfokus pada kombinasi bahan-bahan alami, dengan konsistensi yang halus, dan teknik persiapan yang cermat untuk menghadirkan sebuah perawatan wajah.

Air beras adalah permata tersembunyi dalam perawatan rambut Korea, dan merupakan obat mujarab untuk kulit wajah Anda. Air beras mengandung mineral, asam amino, dan vitamin yang membantu jaga kesehatan kulit.

Nantinya kandungan tersebut membantu kulit menjadi lebih lembab, terhindar dari sunburn, wajah tampak cerah, dan lingkar mata hitam pun teratasi.

Nah, produk perawatan kecantikan ini tidak perlu repot-repot Anda cari di toko kecantikan. Pasalnya, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dan langsung mengaplikasikannya ke wajah agar merasakan manfaatnya.

Mengutip dari Time of India, berikut ini cara menbuat air spray beras ala Korea di rumah:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/611/3164883/rita_nasution-q1MA_large.jpg
Rahasia Awet Muda ala Rita Nasution: Cukup Krim Malam, Sunscreen, dan Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/611/3161284/wajah-ZsRg_large.jpg
Apakah Es Batu Bisa Kecilkan Pori-Pori Wajah? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/611/3154945/wajah-Y0fs_large.jpg
5 Manfaat Eksfoliasi Wajah yang Bikin Kulit Lebih Segar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/611/3019780/perbaiki-penampilan-arya-saloka-rutin-treatment-hingga-jaga-asupan-makanan-3b0UK6JBJ3.jpg
Perbaiki Penampilan, Arya Saloka Rutin Treatment hingga Jaga Asupan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/612/3011374/mengenal-endolift-perawatan-anti-aging-yang-lagi-populer-di-eropa-vKY0mddYkR.jpg
Mengenal Endolift, Perawatan Anti-Aging yang Lagi Populer di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/611/2973831/5-rahasia-kecantikan-aktris-korea-so-yi-hyun-tetap-kencang-di-usia-40-tahun-GCGYbsTdSn.jpg
5 Rahasia Kecantikan Aktris Korea So Yi-Hyun, Tetap Kencang di Usia 40 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement