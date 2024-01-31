7 Hal Wajib Diperhatikan sebelum Melepas Anak di Bawah Umur Terbang Tanpa Pendamping

KINI banyak orangtua yang merasa perlu memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk menjelajahi dunia sendiri, bahkan melalui perjalanan udara.

Namun, keputusan untuk mengizinkan anak di bawah umur terbang tanpa pendamping bukanlah hal yang ringan.

Sebelum melepaskan si kecil, Anda perlu merinci dan memahami serangkaian langkah penting yang dapat memastikan bahwa perjalanan mereka akan aman dan nyaman yang selama perjalanan.

Mengutip dari CNTravel, berikut tujuh hal yang perlu Anda ketahui sebelum anak di bawah umur dibiarkan terbang tanpa pendamping.

1. Cek kebijakan maskapai penerbangan

Setiap maskapai penerbangan memiliki peraturan terperinci untuk anak-anak yang terbang sendiri yang ditetapkan dalam kontrak penerbangan mereka.

Beberapa maskapai menawarkan layanan anak di bawah umur tanpa pendamping, biasanya untuk anak-anak berusia 5 hingga 14 tahun.

2. Simpan dokumen penting dengan aman

Pastikan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan dan pertanyakan kepada maskapai tentang prosedur check-in.

Saat di terminal, biasanya maskapai penerbangan akan memberikan lanyard bagi anak untuk membawa boarding pass dan dokumen penting lainnya di lehernya untuk memastikan semua dokumen tersebut berada di tangan anak dan tidak berada di tangan petugas.

3. Membiasakan anak terbang

Lingkungan di dalam pesawat juga dapat membingungkan bagi pelancong yang baru pertama kali bepergian.

Yvonne Montoya, pengelola blog perjalanan keluarga MPA Project Travels, mengatakan, penting untuk terbang dengan anak-anak terlebih dahulu untuk membiasakan mereka dengan hal-hal mendasar, seperti mengetahui kapan mereka dapat bangun untuk menggunakan kamar kecil dan bagaimana cara meletakkan gawai mereka dalam mode pesawat.

4. Pilih penerbangan pertama

Seorang pendapat ahli menyarankan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya gangguan penerbangan dengan memilih penerbangan secara strategis.

Ini berarti memilih keberangkatan lebih awal di pagi hari dan memilih rute nonstop tanpa transit guna mengurangi risiko penerbangan yang berpotensi alami gangguan