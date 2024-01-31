Kebutuhan Ruang Meeting Bertambah, CASA Amaroossa Lounge Hadirkan Ballroom dan Bar Elegan

KEBUTUHAN ruang meeting di Ibu Kota Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dirasakan oleh Remy Lisal sebagai Corporate Business Development dari Amaroossa Hotels Indonesia.

Berkaca dari ballroom di Cosmo Amaroossa Jakarta di Pangeran Antasari dan Little Amaroossa di Cipete yang selalu penuh.

Kondisi ini tidak membuatnya tinggal diam. Untuk membantu memenuhi kebutuhan perusahaan yang memerlukan ruangan untuk meeting atau kepentingan kantor lainnya, Amaroossa Hotels Indonesia akhirnya menghadirkan CASA Amaroossa Lounge.

“Di sini pebisnis-pebisnis itu membutuhkan tambahan ruangan. Kita melihat kebutuhan ruang meeting bertambah. Akhirnya salah satu tambahan yang kita hadirkan di sini adalah ruang meeting, ballroom yang cukup bagus elegan,” kata Remy, Rabu (31/1/2024).

(Foto: CASA Amaroossa Lounge)

Dengan hadirnya CASA Amaroossa Lounge diharapkan membantu pelaku bisnis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan acara perusahaannya di Amaroossa Hotels Indonesia.

CASA Amaroossa Lounge sendiri terdiri dari dua ballroom, satu berada di lantai dua dan satu lagi di lantai tiga.

Masing-masing ballroom dapat menampung 150 orang. Adapun harga yang ditawarkan yakni mulai dari Rp220.000 utk coffee break per pax dan untuk meeting halfday Rp300.000 per pax.

Tidak hanya itu saja, tempat ini juga menghadirkan MOA Bar di lantai tiga. Bar dengan desain interior mewah dan elegan sangat nyaman untuk bersantai setelah bekerja.

(Foto: CASA Amaroossa Lounge)

“Sejak Amaroossa berdiri, ini pertama kalinya membuat konsep bar. Ini sebuah gebrakan baru yang berbeda,” ucap Remy.

Kehadiran MOA bar juga untuk memfasilitasi anak-anak muda Jakarta Selatan yang terkenal suka kumpul bersama teman-temannya. Kini MOA bisa menjadi salah satu tempat berkumpul dengan teman.

“MOA itu akan dibuat menjadi bar di top of mind anak-anak muda dan komunitas terutama area Jakarta Selatan dengan target market usia 17 - 35 tahun. Lalu karena moa terletak di rooftop, ini menjadi suatu keistimewaan dari MOA. Di MOA nantinya juga akan ada event menarik hampir di setiap hari nya, eventnya tentu akan beda-beda. Lalu kita juga punya banyak minuman khas MOA yang ga ada di bar lain,” ucap Merril Liansyah sebagai Owner Representatives.