HOME WOMEN TRAVEL

7 Masalah yang Sering Dihadapi saat Melakukan Perjalanan Bisnis

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |14:58 WIB
7 Masalah yang Sering Dihadapi saat Melakukan Perjalanan Bisnis
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
KETIKA Anda melakukan perjalanan bisnis, Anda bisa saja tiba-tiba melupakan barang penting yang harus dibawa, atau terjadi kemacetan luar biasa setelah keluar dari bandara sehingga jadi terlambat untuk melakukan pertemuan penting.

Kelihatannya mungkin sepele, tapi beberapa masalah ini bisa menghambat jadwal dan aktivitas Anda selama melakukan perjalanan. Berikut 7 masalah yang sering dihadapi para business travelers saat beraktivitas:

1. Tertinggal pesawat

Kadang-kadang Anda bisa memesan tiket pesawat yang sudah disesuaikan dengan waktu pertemuan dengan klien. Hal ini bisa saja menguntungkan namun beda cerita jika pesawat Anda mengalami delay sehingga kemungkinan untuk mengejar pesawat selanjutnya jadi terlambat.

Solusi: Pesanlah tiket pesawat dengan jarak waktu transit yang lebih lama sehingga bisa mengantisipasi hal-hal tidak terduga seperti delay.

2. Charger laptop dan perangkat lainnya tertinggal

Lupa bawa charger terkesan sepele tapi bisa mengacaukan aktivitas pertemuan bisnis Anda. Mungkin saja Anda mengalami kesulitan sebelum bertemu klien hingga lupa untuk mempersiapkan diri dan memeriksa barang-barang penting.

Solusi: Bawa charger cadangan atau gunakan power bank untuk penambah daya alternatif. Bila Anda bepergian ke luar negeri, pastikan juga membawa adaptor universal supaya dapat digunakan di negara lain.

3. Anda terlambat menghadiri meeting

Terlambat menghadiri meeting di jadwal perjalanan bisnis Anda tidak hanya mengacaukan aktivitas selanjutnya tapi juga mengurangi tingkat profesionalitas Anda.

Solusi: Berikan jeda waktu di luar dari jam tempuh perjalanan Anda menuju tempat pertemuan. Supaya Anda dapat mengantisipasi masalah di luar kendali Anda seperti kemacetan lalu lintas.

Infografis Keuntungan Liburan saat Low Season

4. Anda lupa membawa kartu nama

Membangun relasi dalam dunia bisnis itu penting, dan salah satu momen yang tepat adalah saat bertemu dengan para klien. Tukar kartu nama jadi salah satu aktivitas yang penting, jadi kalau Anda lupa membawanya, Anda akan kehilangan kesempatan untuk memperluas relasi.

Solusi: Selalu sedia cadangan kartu nama di dalam tas, atau gunakan aplikasi khusus business card supaya lebih mudah bertukar informasi tanpa harus repot mengeluarkan kartu.

5. Laptop Anda mendadak mati

Saat Anda harus melakukan presentasi, gangguan teknis adalah hal terakhir yang Anda inginkan saat itu. Namun, tanpa alasan tertentu, laptop Anda bisa saja mengalami gangguan sehingga cukup mengacaukan meeting. Hal ini juga akan menurunkan tingkat profesionalitas Anda apalagi jika tidak memiliki alternatif lain untuk melakukan presentasi.

Solusi: Selalu back up dokumen atau materi presentasi penting yang akan Anda paparkan saat meeting. Gunakan layanan cloud untuk bisa mengakses dokumen di mana saja lewat perangkat apa saja termasuk ponsel Anda.

