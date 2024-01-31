Inilah Alasan Alas Purwo Tak Boleh Sembarangan Dikunjungi Orang

ALAS Purwo merupakan tempat yang tidak boleh dikunjungi sembarangan. Terlebih bagi manusia yang memiliki niat buruk.

Alas Purwo sendiri adalah kawasan hutan seluas 43.420 hektare yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur.

Melansir laman Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, tempat ini menyimpan sekitar 700 spesies tanaman dan ratusan fauna darat dari kelas mamalia, amphibi, aves dan lain sebagainya.

Sejak tahun 1992, Alas Purwo telah menjadi sebuah taman nasional dan dapat dikunjungi oleh seluruh masyarakat secara bebas sesuai jam operasionalnya.

Meski demikian, Alas Purwo bukanlah tempat sembarangan yang bisa dikunjungi. Ada banyak mitos yang beredar dan dijaga oleh masyarakat setempat.

(Foto: Instagram/@btn_alaspurwo)

Oleh sebab itu, tidak dianjurkan mengunjungi tempat ini jika penakut ataupun memiliki niat buruk.

Konon, Alas Purwo adalah pusat kerajaan jin yang sangat besar dan sering dijadikan tempat mencari ilmu hitam.

Siapa yang datang ke hutan ini dengan niat yang kurang baik, niscaya akan mendapat mendapat hal buruk dan tak bisa menemukan jalan pulang.

Orang-orang yang memiliki kemampuan khusus akan melihat betapa banyaknya bangsa jin yang ada di Alas Purwo. Saking ramainya, para jin kerap kali tidak membiarkan manusia yang masuk ke hutan ini untuk kembali pulang.