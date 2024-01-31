Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa Kabar Digitalisasi Perizinan Event? Sandiaga Ungkap Kabar Terbaru

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |06:12 WIB
Apa Kabar Digitalisasi Perizinan Event? Sandiaga Ungkap Kabar Terbaru
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan perkembangan terbaru terkait digitalisasi perizinan event di Indonesia.

Hingga saat ini kata Sandi, proses finalisasi digitalisasi perizinan event ini masih terus bergulir.

Pihaknya sedang menunggu konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait mekanisme distribusi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) biaya pengamanan event oleh Polri.

"SuperApp Presisi milik Polri sedang dalam proses integrasi dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) dari Kemenkeu agar proses pembayaran lebih cepat di OSS (Online Single Submission)," ujar Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Java Jazz Festival

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Selain itu lanjut Sandi, Kemenparekraf juga sedang menambahkan layanan perizinan event musik berskala internasional KBLI 90030 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terkait Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni.

"Jadi para promotor berskala internasional bisa menggunakan KBLI tersebut dan akan kita migrasikan ke digitalisasi dan kita harapkan OSS bermigrasi ke versi 2.0," katanya.

Pada kesempatan ini dirinya juga membahas mengenai progres perancangan mekanisme pembayaran royalti musik. Menurutnya, saat ini mekanisme pembayaran royalti musik pada event terus digarap bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).

"Nantinya pembayaran akan turut tersedia dalam OSS," ucap Sandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544//sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162338//merah_putih_one_for_all-Itr3_large.JPG
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/57/3158686//kemenparekraf_dan_canva_menandatangani_mou_kemitraan-wsUM_large.jpeg
Gandeng Canva, Kemenparekraf Dorong Inovasi dan Majukan Ekonomi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/406/3134866//event_pecinta_kucing-EtTj_large.jpg
3 Event Pecinta Kucing yang Digelar Tahun Ini, Penyuka Anabul Merapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/406/3131425//3_event_seru_di_bulan_april-pV0a_large.jpg
3 Event Seru di Bulan April, Gen Z Ayo Merapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124768//ramadan_under_the_dome-GQI1_large.jpg
Animo Tinggi, Ramadan Under the Dome 2025 Diserbu 1.600 Pengunjung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement