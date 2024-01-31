Apa Kabar Digitalisasi Perizinan Event? Sandiaga Ungkap Kabar Terbaru

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan perkembangan terbaru terkait digitalisasi perizinan event di Indonesia.

Hingga saat ini kata Sandi, proses finalisasi digitalisasi perizinan event ini masih terus bergulir.

Pihaknya sedang menunggu konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait mekanisme distribusi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) biaya pengamanan event oleh Polri.

"SuperApp Presisi milik Polri sedang dalam proses integrasi dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) dari Kemenkeu agar proses pembayaran lebih cepat di OSS (Online Single Submission)," ujar Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Selain itu lanjut Sandi, Kemenparekraf juga sedang menambahkan layanan perizinan event musik berskala internasional KBLI 90030 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terkait Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni.

"Jadi para promotor berskala internasional bisa menggunakan KBLI tersebut dan akan kita migrasikan ke digitalisasi dan kita harapkan OSS bermigrasi ke versi 2.0," katanya.

Pada kesempatan ini dirinya juga membahas mengenai progres perancangan mekanisme pembayaran royalti musik. Menurutnya, saat ini mekanisme pembayaran royalti musik pada event terus digarap bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).

"Nantinya pembayaran akan turut tersedia dalam OSS," ucap Sandi.