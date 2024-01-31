Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Istri Sandiaga Uno Buka Restoran di Petogogan, Perkaya Destinasi Kuliner Jakarta

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |08:08 WIB
Istri Sandiaga Uno Buka Restoran di Petogogan, Perkaya Destinasi Kuliner Jakarta
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dan istri, Nur Asia Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

ISTRI Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, Nur Asia membuka cabang restoran yang dinamakan Corner 28 di kawasan Petogogan, tepatnya Jalan Cibitung II No.34, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Restoran tersebut menyajikan beragam menu kuliner khas Nusantara.

Terkait kehadiran restoran itu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berharap kehadiran 'Corner 28' yang menyajikan menu makanan khas Nusantara di daerah Petogogan, Jakarta, dapat menjadi pilihan utama kuliner bagi wisatawan.

Corner 28 kata dia, merupakan salah satu bagian dari produk ekonomi kreatif yang turut mewarnai subsektor kuliner Indonesia.

"Hal ini tentu menjadi peluang dan motivasi bagi pelaku industri kuliner untuk terus berinovasi agar keunikan yang dimiliki yakni menghadirkan masakan daerah bisa dikemas dengan menarik, sehingga daya tarik dan nilai jualnya pun meningkat," ujar Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno dan Istri

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Kuliner sendiri menjadi subsektor penyumbang terbesar dari produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif.

"Berdasarkan data, subsektor kuliner menyumbang kontribusi terhadap PDB sekitar Rp200 triliun lebih atau sekitar 43 persen dari total nilai tambah Rp1.300 triliun yang memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 7,8 hingga 8 persen," tuturnya.

Sementara itu, Nur Asia Uno selaku sosok di balik berdirinya usaha kuliner Corner 28 menyampaikan, menu masakan yang ada di Corner 28 memiliki rasa yang otentik. Lidah para penikmat kuliner akan dimanjakan dengan rasa seperti berada langsung di daerah asal menu khas tersebut.

Selain menghidangkan kuliner khas, dirinya juga menghadirkan etalase produk kuliner UMKM yang telah dikurasi dari seluruh Indonesia.

