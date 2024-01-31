Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Camilan yang Cocok untuk Piknik, Wafer hingga Larutan Penyegar

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:46 WIB
Camilan yang Cocok untuk Piknik, Wafer hingga Larutan Penyegar
Camilan cocok untuk piknik, (Foto:AladinMall)
A
A
A

BERIKUT ini sederet camilan yang cocok untuk piknik  Rasanya enak, gurih hingga ada yang mengenyangkan.

Untuk yang sedang mempersiapkan bekal piknik, berikut ini rekomendasi enam camilan yang praktis dan enak disantap bersama keluarga atau teman.

Camilan yang Cocok untuk Piknik

 

1. Wafer

Wafer  adalah makanan ringan dan camilan yang enak. Cocok jadi bekal dan dinikmati saat piknik. Dengan berbagai rasa, mulai dari cokelat hingga keju, wafer bisa dinikmati bersama teh atau kopi.

2. Basreg

Basreng alias bakso goreng adalah camilan khas Jawa Barat yang enak disantap dengan saus sambal. Rasanya gurih, sehingga bikin ketagihan. Cocok dijadikan menu camilan piknik.

 BACA JUGA:

3. Biskuit

 BACA JUGA:

Biskuit adalah camilan yang mudah ditemukan. Hampir semua jenis usia doyan atau suka menyantap biskuit. Sehingga, biskuit jangan lupa disiapkan dan dimasukan dalam ransel wisata mu nanti guys.

Halaman:
1 2
      
