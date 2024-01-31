Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Unik Makan Gorengan ala Reza Rahadian

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |20:30 WIB
Cara Unik Makan Gorengan ala Reza Rahadian
Reza Rahardian makan gorengan, (Foto: Tangkapan layar Youtube HAS Creative)
A
A
A

SIAPA sih yang tak suka makan gorengan? Meski bisa dibilang makanan sederhana, tapi sebagian orang memiliki cara unik menyantap gorengan.

Salah satunya aktor ternama Indonesia, Reza Rahadian, yang ternyata punya cara tersendiri untuk menikmati gorengan. Cara makan, menikmati gorengan ala aktor satu ini, ia praktikkan baru-baru ini lewat tayangan siaran podcast Praz Teguh.

Sama halnya dengan bubur diaduk atau tidak diaduk. Ternyata gorengan juga terbagi dalam dua aliran atau biasa disebut sekte. Aliran pertama, menyantap cabai duluan baru menyantap gorengan atau sebaliknya.

 

(Foto: YouTube HAS Creative) 

"Kalau makan gorengan cabe dulu atau tim gorengannya dulu?" kata Reza Rahadian kepada Praz Teguh.

Jika Praz menyebut dirinya tentu saja makan gorengan terlebih dahulu. Sementara Reza Rahadian ternyata mengigit cabai rawit dulu hingga habis tersisa hanya batangnya saja, baru gorengan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/298/3002206/kulineran-nasi-kucing-di-semarang-nicholas-saputra-ngaku-bisa-makan-gorengan-hingga-20-potong-AY9FqOHFbI.jpg
Kulineran Nasi Kucing di Semarang, Nicholas Saputra Ngaku Bisa Makan Gorengan hingga 20 Potong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/21/298/2802456/awas-kebanyakan-makan-gorengan-saat-lebaran-bisa-bikin-jerawatan-loh-lavGrTHxQY.jpg
Awas, Kebanyakan Makan Gorengan saat Lebaran Bisa Bikin Jerawatan Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/28/298/2788818/suka-makan-gorengan-untuk-takjil-yuk-tepungnya-diganti-jadi-mocaf-supaya-sehat-rLhhZ0R8n6.jpg
Suka Makan Gorengan untuk Takjil? Yuk Tepungnya Diganti Jadi Mocaf Supaya Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/27/298/2675944/kalori-1-risol-goreng-ternyata-setara-dengan-joging-30-menit-bgNuk80QSQ.jpg
Kalori 1 Risol Goreng Ternyata Setara dengan Joging 30 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/29/298/2656753/viral-risol-rebus-untuk-jadi-camilan-diet-benar-lebih-sehat-BDBjBRPAqU.jpg
Viral Risol Rebus untuk Jadi Camilan Diet, Benar Lebih Sehat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/02/298/2622486/5-gorengan-kembaran-bakwan-dari-berbagai-negara-renyah-dan-gurih-QXdlFajKdW.jpg
5 Gorengan 'Kembaran' Bakwan dari Berbagai Negara, Renyah dan Gurih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement