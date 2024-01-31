Cara Unik Makan Gorengan ala Reza Rahadian

SIAPA sih yang tak suka makan gorengan? Meski bisa dibilang makanan sederhana, tapi sebagian orang memiliki cara unik menyantap gorengan.

Salah satunya aktor ternama Indonesia, Reza Rahadian, yang ternyata punya cara tersendiri untuk menikmati gorengan. Cara makan, menikmati gorengan ala aktor satu ini, ia praktikkan baru-baru ini lewat tayangan siaran podcast Praz Teguh.

Sama halnya dengan bubur diaduk atau tidak diaduk. Ternyata gorengan juga terbagi dalam dua aliran atau biasa disebut sekte. Aliran pertama, menyantap cabai duluan baru menyantap gorengan atau sebaliknya.

(Foto: YouTube HAS Creative)

"Kalau makan gorengan cabe dulu atau tim gorengannya dulu?" kata Reza Rahadian kepada Praz Teguh.

Jika Praz menyebut dirinya tentu saja makan gorengan terlebih dahulu. Sementara Reza Rahadian ternyata mengigit cabai rawit dulu hingga habis tersisa hanya batangnya saja, baru gorengan.