Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Desainer Pemula, Ini Tips agar Aware dengan Tren Fashion

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |17:01 WIB
Desainer Pemula, Ini Tips agar Aware dengan Tren Fashion
Desainer Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

KARYA-KARYA desainer Indonesia memang telah mendunia dan diakui banyak orang. Tidak heran jika banyak desainer-desainer muda mulai menunjukkan minat mereka untuk membuat karya-karyanya.

Naniek Rachmat, desainer Asosiasi Perancang Pengusaha Fesyen Indonesia (APPMI), meminta para calon desainer, termasuk desainer daerah, untuk mengamati tren fesyen dunia selama 10 menit sehari untuk membuka mata terhadap pasar.

"Saya memberi mereka pekerjaan rumah agar mereka bisa melatih mata mereka untuk melihat desain para desainer disana dengan nilai yang sangat bagus. 10 menit sehari. Saya kasih pekerjaan rumah 1 bulan dulu. Setelah sebulan mereka sudah menggambarnya dengan cara yang berbeda,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Untuk target pasar Indonesia, Naniek merekomendasikan tren musim semi dan musim panas kepada para desainer karena pakaian musim ini banyak dijual di Indonesia.

Naniek, yang menjadi juri di Indonesia Young Fashion Designers Competition (IYFDC), sebuah wadah bagi para desainer muda yang dapat mempromosikan pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia melalui karyanya, mengatakan para desainer juga harus mengetahui target pasarnya, terutama pasarnya. usia.

"Harus tahu siapa pelanggannya, seperti umur ibu-ibunya berapa. Kalau seorang desainer umurnya 30an, pasti target penjualannya di umur 30an dan 40an. Kalau umur 20an tahun, kamu' umurnya 20-an, gen Z banget, jadi harus latih mereka seperti di Jepang (tren)," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/194/3148941/desainer-xOLi_large.jpg
Desainer Hengki Kawilarang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/194/3019006/5-desainer-indonesia-rancang-gaun-dari-kain-batik-di-red-carpet-gala-Ietbec7MzC.jpg
5 Desainer Indonesia Rancang Gaun dari Kain Batik di Red Carpet Gala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/194/2997490/desainer-muda-ini-gabungkan-batik-dengan-bangsawan-eropa-di-paris-ecalQwx4w6.JPG
Desainer Muda Ini Gabungkan Batik dengan Bangsawan Eropa di Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990717/siapa-ernanda-putra-desainer-yang-buat-jersey-timnas-indonesia-kini-diboikot-netizen-vEjCmXPyAY.jpg
Siapa Ernanda Putra, Desainer yang Buat Jersey Timnas Indonesia Kini Diboikot Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/194/2980143/5-fakta-baju-barong-bali-buatan-pande-ketut-krisna-yang-baru-wafat-X4vYtJ09Xd.jpg
5 Fakta Baju Barong Bali Buatan Pande Ketut Krisna yang Baru Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/194/2977509/perayaan-1-dekade-berkarya-desainer-shella-saukia-gelar-show-tunggal-5-tema-sekaligus-k73uMv3vv8.jpg
Perayaan 1 Dekade Berkarya, Desainer Shella Saukia Gelar Show Tunggal 5 Tema Sekaligus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement