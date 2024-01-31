Advertisement
HOME WOMEN FASHION

APPMI Dukung Desainer Muda IYFDC Kreasikan Budaya Betawi di IFW 2024

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:30 WIB
APPMI Dukung Desainer Muda IYFDC Kreasikan Budaya Betawi di IFW 2024
Kiprah desainer muda di IFW 2024, (Foto: IYFDC)
A
A
A

ASOSIASI Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) setiap tahunnya membuka kesempatan bagi desainer muda bisa tampil di panggung Indonesia Fashion Week (IFW) melalui kompetisi Indonesia Young Fashion Designer Competition (IYFDC).

Nah untuk 2024 ini, IYFDC mengangkat tema budaya Betawi, sejalan dengan tema besar IFW 2024. Peserta dibebaskan mengolah wastra Betawi, termasuk Batik Betawi. Dari pantauan MNC Portal di lokasi penjurian semifinal IYFDC 2024 di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan, beberapa desainer muda sudah cukup mahir mengolah wastra Betawi.

Beberapa dari semifinalis menciptakan item fashion bergaya modern tanpa meninggalkan budaya Betawi itu sendiri. Misalnya saja bomber jacket yang dikreasikan dengan patchwork batik Betawi cap.

Lalu, ada juga desainer muda yang menggunakan embroidery unfinished dengan motif ikon Betawi, seperti ondel-ondel ataupun Monas. Motif tersebut tertuang dalam item fashion urban style.

(Foto: IYFDC)

Ini membuktikan bahwa desainer muda Tanah Air semakin melek dengan tren dunia sekaligus mau ikut melestarikan warisan Indonesia.

