Tips dan Trik Pakai Pakaian Daur Ulang: Jangan yang Warna Cerah

SEDANG tidak punya uang untuk membeli baju? Kenapa tidak mencoba memanfaatkan pakaian-pakaian yang ada di lemari baju Anda saja atau mendaur ulang pakaian.

Tapi, ada beberapa hal yang boleh dan tidak dilakukan ketika mendaur ulang pakaian. Naniek Rachmat, desainer Asosiasi Pengusaha Fesyen Indonesia (APPMI), mengatakan salah satu cara mendaur ulang pakaian yang jumlahnya sedikit namun terlihat serbaguna adalah dengan memilih warna dasar seperti putih dan hitam.

"Besok saya pakai warna hitam dan ganti coklat, kayak tampilan baru. Besoknya coklat, lalu hitam. Jadi warna-warna yang bisa dipakai bolak-balik, tapi orang tidak mengingatnya," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, warna pakaian hitam putih sempat menjadi tren di Rusia beberapa waktu lalu. Kemudian ada pula yang menggunakan corak garis-garis putih hitam, bunga hitam dengan latar belakang putih, atau sebaliknya.

Sebaliknya, Naniek tidak menganjurkan pakaian berwarna cerah seperti hijau karena mudah dikenali orang. Naniek kemudian bercerita tentang tren fesyen tahun ini: pakaian oversized atau kebesaran dengan potongan simpel dan warna dasar.

"Sekarang potongannya simpel dan warna dasar. Ini musimnya, hitam, putih, krem, warna tanah, terakota, hijau tentara, coklat," ujarnya.