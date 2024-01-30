5 Potret Amanda Manopo Tampil Stunning dengan Gaun Biru, Sampai Dikira Jalani Oplas

AMANDA Manopo belum lama ini bikin heboh netizen lantaran perubahan bentuk wajahnya. Banyak yang menyangka bintang Kupu Kupu Kertas ini melakukan operasi plastik, meski demikian Amanda menyebut perubahannya terjadi karena dia melakukan diet.

Memang, setelah lama tidak terlihat perempuan 25 tahun ini tampil memukau dan mempesona. Salah satunya dalam potret yang diuanggah make up artist Tanah Air, Bubah Alfian.

Dalam postingan ini, Amanda begitu elegan dengan pose-pose anggunnya. Memukau dalam balutan gaun biru membuat aura Amanda Manopo begitu terpancar.

Kenakan Gaun Karya Brand Lokal

Amanda Manopo tampil elegan dalam balutan gaun biru yang spektakuler. Gaun tersebut merupakan rancangan brand lokal asal Bandung, Yoss Bridal.

Gaun mewah ini memiliki bentuk unik yakni berupa curve di bagian belakangnya yang menambah kesan elegan. Gaun biru bertaburkan manik-manik ini juga mengusung nuansa nusantara dengan perpaduan motif batik di bagian bawahnya. Adapun aksen kupu-kupu berwarna senada yang menambah kesan mewah pada penampilan Amanda Manopo ini.

Riasan Wajah Memukau

Senada dengan busananya, riasan wajah Amanda Manopo juga begitu bold dan elegan di potret ini. Make up tersebut berhasil dirias oleh Bubah Alfian. Teelihat riasan mata bintang sinetron Ikatan Cinta itu mengusung warna abu-abu dan coklat.

Bagian bibirnya pun diberi sentuhan warna nude untuk memberi kesan netral dari penampilan Amanda yang penuh warna gelap dan cool tone. Riasan ini memberikan kesan tegas dan mempesona.

Sentuhan Nuansa Nusantara

Siapa sangka, potret Amanda Manopo ini juga memberikan nuansa nusantara yang menambah elegan pada penampilannya. Gaun yang ia pakai diberi sentuhan batik berwarna coklat dibagian bawahnya.

Batik tersebut juga memiliki nuansa biru yang senada dengan bagian atas gaun tersebut. Bagian bawah gaun dengan unsur batik ini juga memberikan model belahan sehingga bisa memamerkan lekuk tubuh Amanda yang indah.