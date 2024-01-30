Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Courtney Aitken, Body Goalsnya Bikin Iri

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |06:07 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Courtney Aitken, Body Goalsnya Bikin Iri
Gadis Cuaca Courtney Aitken. (Foto: Instagram)
A
A
A

COURTNEY Aitken adalah seorang reporter peramal cuaca pagi atau yang biasa disebut gadis cuaca. Perempuan ini pun kerap menjelajahi Central Coast dengan anjing pitbull-nya dan menikmati secangkir kopi.

Aitken tumbuh di pegunungan Colorado, dan dengan cepat terbiasa dengan gagasan bahwa cuaca sangat memengaruhi segala kegiatan yang kita lakukan, dan bahwa ramalan cuaca dapat membuat perbedaan besar dalam sehari seseorang. Dia pun mengambil kursus "Weather and the Atmosphere 101" dan langsung jatuh cinta.

Memang selain kemampuannya membawakan berita cuaca, penampilannya memang kerap menarik mata. Berikut beberapa potret cantik Aitken seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Cosplay menjadi Daphne

Courtney Aitken

Postingan Courtney ini memperlihatkan is sedang merayakan hari Halloween. Ia cosplay menjadi salah satu karakter di film scooby doo sebagai Daphne. Ia mengenakan dress ungu dan dasi berwarna hijau yang menjadi ciri dari karakter Daphne.

Penampilan Serba Pink

Courtney Aitken

Pada postingan Courtney selanjutnya terlihat ia berada di studio siaran untuk program KION TV. Ia mengenakan babydoll dress berwarna pink. Lalu ia menambahkan stocking berwarna ungu dan sepatu heels putih.

Dress Leopard

Courtney Aitken

Postingan yang diambil pada tanggal 1 September 2021 ini memperlihatkan Courtney berpose cantik di depan green screen. Ia mengenakan dress pink dengan motif leopard. ditambah sebuah strap di bagian paha kirinya dan dipadukan dengan sepatu heels hitam membuatnya terlihat cantik,

Halaman:
1 2
      
