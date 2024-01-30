Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Merawat Kulit Bayi agar Tetap Halus dan Lembut

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:10 WIB
Tips Merawat Kulit Bayi agar Tetap Halus dan Lembut
Tips merawat kulit bayi, (Foto: AladinMall)
A
A
A

TIPS merawat kulit bayi  agar tetap halus dan lembut penting Bunda ketahui. Sebab, kulit bayi sangat rentan mengalami masalah kulit seperti kering, kemerahan, bersisik, ataupun gatal.

Bila kulit bermasalah, bayi menjadi mudah rewel karena merasa tidak nyaman. Itu sebabnya, bunda perlu mengetahui cara merawat kulit bayi yang tepat agar si kecil tetap nyaman dan sehat.

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat kulit bayi, terutama yang baru lahir.

Tips Merawat Kulit Bayi

1. Jaga Kelembapan Kulit Bayi

Menjaga kelembapan kulit bayi bisa dengan cara mengoleskan krim pelembap bebas wewangian setelah mandi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kulit menjadi kering.

Selain melembapkan, bunda juga bisa menghangatkan kulit bayi dengan menggunakan minyak telon  setelah mandi. Sehingga, bayi nyaman dan terhindar dari gatal.

2. Cegah Ruam Popok

 

Ruam popok sangat wajar terjadi pada bayi. Bayi yang mengalami ruam popok ditandai dengan muncul bercak kemerahan, bintik-bintik jerawat atau luka lecet pada area popok. Untuk mencegahnya, bunda disarankan untuk sering mengganti popoknya ketika sudah basah atau kotor karena feses. Selain itu, gunakan cream diapers agar tidak terjadi ruam yang mengakibatkan iritasi.

Telusuri berita women lainnya
