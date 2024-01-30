Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bukan Promo, Ini yang Paling Dicari Orang saat Belanja Online

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:06 WIB
Bukan Promo, Ini yang Paling Dicari Orang saat Belanja Online
Belanja Online. (Foto: Freepik)
A
A
A

TIKTOK shop Indonesia memang menjadi platform jual beli yang cukup digemari banyak orang. Mulai banyak mereka yang mencoba berjualan via TikTok karena memang lebih mudah dilakukan, apalagi dengan adanya fitur live.

Tapi, tidak semua orang bisa sukses menjajakan dagangan mereka di TikTok. Head of Business Marketing TikTok Indonesia Sitaresti Astarini memberikan tips kepada pengusaha lokal yang ingin meningkatkan transaksi belanjanya. Menurutnya, sebuah brand harus membuat konten yang menarik dan informatif mengenai produk yang ditawarkan agar menarik perhatian konsumen.

"Kalau ngomongin bagaimana sih brand bisa jualannya kenceng di ekosistem TikTok. Paling penting itu kalau orang omongin e-commerce, itu bukan hanya promo yang bikin orang mau beli. Terus konten yang disajiin apa?," kata Astarini di Jakarta Pusat.

Dikatakan Astarini, konsumen saat ini tidak bisa lagi diimingi dengan promo. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, konsumen di era kini akan mencari tahu lebih jauh mengenai produk yang ditawarkan oleh sebuah brand sebelum memutuskan untuk membeli.

"Karena kan konsumen sebelum mereka melakukan pembelian, ada proses di mana mereka menemukan barang, terus melakukan pertimbangan, itu semua rutin harus ada konten yang disajikan. Jadi brand tidak hanya bikin konten trus besoknya ada yang beli. Brand itu harus hadir di seluruh partition bukan hanya ingin menuai hasilnya saja," ujarnya.

Oleh sebab itu, Astarini memberikan tiga cara kepada brand yang dapat meningkatkan transaksi belanja. Itu ada konten yang dibuat informatif dan menghibur, produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang ada di kehidupan nyata, serta menarik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/612/3162438/belanja_online-duQw_large.jpg
10 Negara yang Warganya Doyan Belanja Online, Ada Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/612/2989452/8-tips-maksimalkan-jualan-kuliner-online-di-bulan-ramadan-BgstMvL82X.jpg
8 Tips Maksimalkan Jualan Kuliner Online di Bulan Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/612/2937236/5-tips-belanja-hemat-di-12-12-biar-gak-impulsif-dan-kantung-bolong-yR7Tjpk1VH.jpg
5 Tips Belanja Hemat di 12-12, Biar Gak Impulsif dan Kantung Bolong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2929779/viral-harapan-tak-sesuai-ekspektasi-beli-sepatu-boots-ala-korea-yang-datang-sepatu-boots-tukang-UwyR2bLQ1Q.jpg
Viral Harapan Tak Sesuai Ekspektasi, Beli Sepatu Boots ala Korea yang Datang Sepatu Boots Tukang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/612/2892697/5-tips-belanja-online-sehabis-gajian-awas-jangan-sampai-khilaf-WkAw2gGJ5A.jpg
5 Tips Belanja Online Sehabis Gajian, Awas Jangan Sampai Khilaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/612/2758123/tren-belanja-online-bakal-naik-hingga-67-saat-ramadan-K82P6Q7mVm.jpg
Tren Belanja Online Bakal Naik hingga 67% saat Ramadan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement