Bukan Promo, Ini yang Paling Dicari Orang saat Belanja Online

TIKTOK shop Indonesia memang menjadi platform jual beli yang cukup digemari banyak orang. Mulai banyak mereka yang mencoba berjualan via TikTok karena memang lebih mudah dilakukan, apalagi dengan adanya fitur live.

Tapi, tidak semua orang bisa sukses menjajakan dagangan mereka di TikTok. Head of Business Marketing TikTok Indonesia Sitaresti Astarini memberikan tips kepada pengusaha lokal yang ingin meningkatkan transaksi belanjanya. Menurutnya, sebuah brand harus membuat konten yang menarik dan informatif mengenai produk yang ditawarkan agar menarik perhatian konsumen.

"Kalau ngomongin bagaimana sih brand bisa jualannya kenceng di ekosistem TikTok. Paling penting itu kalau orang omongin e-commerce, itu bukan hanya promo yang bikin orang mau beli. Terus konten yang disajiin apa?," kata Astarini di Jakarta Pusat.

Dikatakan Astarini, konsumen saat ini tidak bisa lagi diimingi dengan promo. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, konsumen di era kini akan mencari tahu lebih jauh mengenai produk yang ditawarkan oleh sebuah brand sebelum memutuskan untuk membeli.

"Karena kan konsumen sebelum mereka melakukan pembelian, ada proses di mana mereka menemukan barang, terus melakukan pertimbangan, itu semua rutin harus ada konten yang disajikan. Jadi brand tidak hanya bikin konten trus besoknya ada yang beli. Brand itu harus hadir di seluruh partition bukan hanya ingin menuai hasilnya saja," ujarnya.

Oleh sebab itu, Astarini memberikan tiga cara kepada brand yang dapat meningkatkan transaksi belanja. Itu ada konten yang dibuat informatif dan menghibur, produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang ada di kehidupan nyata, serta menarik.