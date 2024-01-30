Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh: Berani Melawan Pelaku Bully Jadi Cara Menjaga Kesehatan Mental

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:06 WIB
Siti Atikoh: Berani Melawan Pelaku Bully Jadi Cara Menjaga Kesehatan Mental
Siti Atikoh Ganjar, (Foto: Tim Siti Atikoh)
A
A
A

ISTRI Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti diketahui ikut menghadiri acara Seminar Kesehatan Nasional Remaja Putri yang diselenggarakan hari ini, Selasa (30/1/2024) di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Jalan Tunggal Pegagan, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat.

Hadirnya Atikoh dalam acara tersebut membuat para peserta heboh dan senang dengan kedatangannya, sambil berebut agar bisa mencium tangan ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar, tidak sedikit dari mereka juga merasakan kelembutan serta keramahannya ketika Atikoh mengusap kepala mereka.

Lebih lanjut, dengan menyampaikan pidato kepada para tamu undangan, Atikoh menyinggung perihal kesehatan masyarakat. Menurutnya, menjaga kesehatan menjadi lebih penting dengan rakyat bisa mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Hal itu berguna untuk mencegah masyarakat terutama remaja dari anemia.

 BACA JUGA:

“Sepertiga dari anak remaja Indonesia itu kena anemia. Kita kan, setiap bulan darahnya keluar ya, itu juga salah satu penyebab misalnya kalau tiba-tiba pusing, gejalanya kan seperti itu lemas, gampang capek, mukanya agak pucat. Nah, kita harus mulai waspada. Apakah kita terkena anemia atau tidak,” kata Atikoh, Selasa (30/1/2024)

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
1 2
      
