HOME WOMEN LIFE

Kisah Pilu Pengantin Ditinggal Meninggal Ibunda Semalam sebelum Akad Nikah

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |17:35 WIB
Kisah Pilu Pengantin Ditinggal Meninggal Ibunda Semalam sebelum Akad Nikah
Viral pengantin ditinggal meninggal ibu H-1 hari pernikahan, (Foto: TikTok @nilamlam__)
HARI pernikahan jadi hari bahagia yang ditunggu-tunggu oleh sepasang calon pengantin. Momen menjadi raja dan ratu sehari, dengan dikelilingi oleh sanak keluarga tercinta serta para sahabat tersayang.

Namun, hal ini tak berlaku bagi pasangan pengantin asal Kabupaten Pemalang yang kisah pilunya tengah viral di linimasa sosial media karena takdir berkata lain. Terungkap lewat video yang diunggah netizen pemilik akun TikTok @nils, diketahui ibunda dari sang pengantin perempuan menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia di malam sehari sebelum acara pernikahan sang anak.

Dalam video viral yang sudah mendapat hampir 8 juta kali penayangan dan hampir 500 ribu like dari para wargent tersebut, @nilamlam__ sang pengantin wanita mengisahkan awalnya semua persiapan pesta pernikahannya berjalan dengan lancar.

Lima hari sebelum pesta pernikahan digelar, berbagai atribut tenda sudah dipasang rapi. Namun tiba-tiba, jelang 3 hari hari pernikahannya, @nilamlam__ mengungkap ibundanya tiba-tiba pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit.

Halaman:
1 2 3
      
