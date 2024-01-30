Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Transformasi Sandrinna Michelle yang Bantah Kumpul Kebo dengan Junior Roberts

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |18:30 WIB
5 Potret Transformasi Sandrinna Michelle yang Bantah Kumpul Kebo dengan Junior Roberts
5 Potret Transformasi Sandrinna Michelle, (Foto: Instagram @sandrinna_11)
A
A
A

5 Potret Transformasi Sandrinna Michelle, bisa Anda simak lewat artikel berikut ini. Sandrinna sendiri merupakan mantan artis cilik yang tidak asing di dunia hiburan Tanah Air.

Kini, meski telah memasuki usia menuju dewasa, Sandrinna Michelle tak pernah kehilangan pesonanya sebagai artis. Ia masih aktif berkarir di layar kaca dengan membintangi berbagai judul film dan sinetron.

Sandrinna juga meraih gelar Aktris Pendatang Baru Paling Ngetop tahun 2020. Namun, tak hanya kariernya yang menjadi sorotan publik, melainkan juga penampilannya yang terkadang dianggap terlalu dewasa untuk usianya.

Bicara soal penampilan, penasaran seperti apa potret transformasi Sandrinna Michelle sejak kecil hingga remaja.? Menghimpun dari Instagram Sandrinna, @sandrinna_11 Selasa (30/1/2024) berikut ulasannya.

1. Imut alami sejak balita: Potret masa kecilnya memperlihatkan wajah imut dan menggemaskan. Wajah cantik blasteran yang semakin bertambah imut dengan potongan model rambut bob pendek berponi.

(5 Potret Transformasi Sandrinna Michelle, Foto: Instagram @sandrinna_11) 

2. Remaja:  Selain wajah imutnya, Pemeran Wulan di sinetron "Dari Jendela SMP" juga piawai dalam berpose. Pada potret ini, Sandrinna remaja  tampak berpose sembari berjalan, Sandrinna tampil menggunakan setelan jaket warna hitam, kemeja warna putih, jeans biru muda, dan sneakers putih.

 

(5 Potret Transformasi Sandrinna Michelle, Foto: Instagram @sandrinna_11)

