Viral Pangeran Mateen KW Super Dagang Es Krim di Gunung Bromo

SETIAP harinya ada saja situasi atau kejadian unik dan lucu dari para netizen yang terungkap di dunia maya. Salah satu contohnya seperti kehadiran Pangeran Mateen di Gunung Bromo.

Bukan, bukan Pangeran Mateen yang asli tentunya, tapi seorang pedagang es krim keliling di Taman Nasional Bromo yang tengah viral di linimasa sosial media karena dinilai para netizen punya paras bahkan warna kulit yang sangat mirip dengan sang Pangeran dari Brunei tersebut.

Hal ini bermula dari unggahan video di akun TikTok @nareswara.tpurandtravel, video pendek tersebut yang memperlihatkan sosok sang penjual es krim berjaket ungu, tas dan topi hitam dengan wajah sangat mirip Pangeran Mateen sedang sibuk melayani para pembeli.

(Foto: TikTok @nareswara.tpurandtrave)

“Hoki sebulan dipakai ketemu Prince Mateen di Bromo," tulis pemilik akun sebagai keterangan video, dikutip Selasa (30/1/2024)

Dalam video berdurasi 19 detik tersebut, terlihat sang Pangeran Mateen KW sembari sibuk menyiapkan pesanan ia juga sempat beberapa kali melirik ke kamera, senyuman dan parasnya tak kalah manis dengan senyuman milik Prince Mateen yang memang menjadi idola, pria dambaan banyak perempuan di Asia Tenggara tak terkecuali di Indonesia.