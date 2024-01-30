Ganjar Pranowo Senang Menginap di Rumah Warga, Ternyata Ini Alasannya

CALON Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo memiliki cara unik agar semakin dekat tanpa sekat bersama masyarakat. Ganjar selalu mengedepankan pertemuan yang tanpa jarak, salah satunya adalah menginap di rumah warga setempat ketika dirinya mendatangi suatu daerah. Kebiasaan ini pun belakangan menjadi sorotan publik.

Padahal, kebiasaan menginap di rumah warga itu sudah dilakukannya sejak dulu. Bahkan ketika dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bukan hanya dilakukannya ketika kampanye sebagai programnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Hal ini terungkap dari cuitan akun Tim Penguin Nasional @timpenguinnas.

"Pak Ketua Ganjar suka tidur di rumah warga itu sebenernya udah sering dari dulu, cuma baru ketika kampanye dihighlight karena ada media yang meliput. Dulu nama programnya 'Ngobrol bareng Gubernur'. Kalo masa Reses beliau turun dapil pasti beliau nginep rumah warga," tulis cuitan akun X @penguinnas, Senin (29/1/2024).

Kegiatan ini dimanfaatkan Ganjar bukan hanya untuk menciptakan keakraban dan kehangatan bersama warga melainkan menyerap aspirasi. Ganjar langsung mendengar apa yang diinginkan warga ketika menginap di rumahnya. Karena berdialog tak melulu harus dengan berapi-api hingga bersitegang. Bincang-bincang santai pun dirasa lebih nyaman sehingga dapat lebih leluasa untuk menyampaikan aspirasi.