Potret Nagita Slavina Pakai Lipstik Rp30 Ribu, Netizen: Tumben

IMEJ mewah dan pasti branded memang tak bisa lepas dari gaya penampilan seorang Nagita Slavina. Tak hanya gaya busana, gaya hidup sehari-hari, gaya fashion, tapi juga makeup dan juga produk skincare yang ia kenakan.

Namun baru-baru ini, ternyata Nagita kedapatan memakai lipstick harga rakyat biasa. Tak ayal, hal ini membuat banyak penggemarnya dan juga para netizen terkejut.

Mengingat istri Raffi Ahmad tersebut selalu dikelilingi oleh kemewahan, dengan barang yang ia gunakan seringkali memiliki harga fantastis. Tak heran, seorang Nagita Slavina memakai barang murah terasa tidak masuk akal untuk banyakaa netizen.

BACA JUGA: 10 Warna Lipstik yang cocok untuk Kulit Sawo Matang

Nah kali ini keterkejutan netizen berbeda. Bukan kaget melihat Nagita menggunakan barang mahal, tetapi kaget melihat ibu dua orang anak itu memakai lipstick dengan harga Rp30000 -an saja.

BACA JUGA:

(Foto: Instagram @fanpage_nagitaslavina)

Mengutip Instagram @fanpage_nagitaslavina, tampak foto perempuan yang akrab disapa Gigi ini tengan berdandan dengan posisi tangan kirinya memegang bedak yang terbuka, dan tangan kanannya terlihat sibuk mengaplikasikan lipstik ke bibirnya.