Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Nagita Slavina Pakai Lipstik Rp30 Ribu, Netizen: Tumben

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |23:30 WIB
Potret Nagita Slavina Pakai Lipstik Rp30 Ribu, Netizen: Tumben
Lipstik murah Nagita Slavina, (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

IMEJ mewah dan pasti branded memang tak bisa lepas dari gaya penampilan seorang Nagita Slavina. Tak hanya gaya busana, gaya hidup sehari-hari, gaya fashion, tapi juga makeup dan juga produk skincare yang ia kenakan.

Namun baru-baru ini, ternyata Nagita kedapatan memakai lipstick harga rakyat biasa. Tak ayal, hal ini membuat banyak penggemarnya dan juga para netizen terkejut.

Mengingat istri Raffi Ahmad tersebut selalu dikelilingi oleh kemewahan, dengan barang yang ia gunakan seringkali memiliki harga fantastis. Tak heran, seorang Nagita Slavina memakai barang murah terasa tidak masuk akal untuk banyakaa netizen.

Nah kali ini keterkejutan netizen berbeda. Bukan kaget melihat Nagita menggunakan barang mahal, tetapi kaget melihat ibu dua orang anak itu memakai lipstick dengan harga Rp30000 -an saja.

 BACA JUGA:

(Foto: Instagram @fanpage_nagitaslavina)

Mengutip Instagram @fanpage_nagitaslavina, tampak foto perempuan yang akrab disapa Gigi ini tengan berdandan dengan posisi tangan kirinya memegang bedak yang terbuka, dan tangan kanannya terlihat sibuk mengaplikasikan lipstik ke bibirnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164746/lipstik-CVDW_large.jpg
Bye Bye Bibir Kering! Ini Cara Pilih Lipstik yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164744/lipstik-y5wp_large.jpg
Pilih Lip Tint atau Lipstik? Simak Bedanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/611/3160058/lipstik-wUkj_large.jpg
8 Lipstik dengan SPF Terbaik: Cantik Sekaligus Lindungi Bibir dari Sinar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/611/3072607/lipstik-EU9x_large.jpg
Cara Mudah Memilih Warna Lipstik agar Sesuai Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/611/3000236/cara-memilih-produk-lipstik-yang-tepat-untuk-bibir-berikut-tips-lengkapnya-ZFKkd8OUCa.jpeg
Cara Memilih Produk Lipstik yang Tepat untuk Bibir, Berikut Tips Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/612/2980794/tahapan-dan-tata-cara-memakai-lipstik-yang-benar-dahului-dengan-pelembab-bibir-YolrdLUxVg.jpg
Tahapan dan Tata Cara Memakai Lipstik yang Benar, Dahului dengan Pelembab Bibir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement