HOME WOMEN BEAUTY

Wajah Makin Tirus hingga Hidung Jadi Lebih Mancung, Amanda Manopo Oplas?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |22:30 WIB
Wajah Makin Tirus hingga Hidung Jadi Lebih Mancung, Amanda Manopo Oplas?
Visual terbaru Amanda Manopo, (Foto: MPI/Ayu Utami)
A
A
A

VISUAL penampilan terbaru Amanda Manopo menuai perhatian publik. Banyak yang salah fokus dengan wajahnya yang semakin tirus, tapi juga bentuk hidungnya juga terlihat semakin mancung.

Saat dikonfirmasi, apakah benar Amanda Manopo menjalani operasi plastik untuk mengubah bentuk wajah dan hidungnya, bintang Ikatan Cinta itu dengan tegas membantah.

 BACA JUGA:

"Haduh seru banget kalau diberitain kayak gitu, senang deh. Ya namanya berita, ya, ada aja," ucap Amanda Manopo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

 

(Foto: MPI/Ayu Utami) 

Pesinetron cantik yang rfamai dirumorkan menjalin asmara dengan Arya Saloka tersebut mengaku hanya menjalani program diet, itulah kenapa bentuk wajahnya jadi semakin tirus dengan hidung terlihat lebih tajam alias mancung daripada sebelumnya, sehingga bisa tirus seperti ini.

1 2
      
