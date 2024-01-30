Jangan Sering Mandi Air Hangat di Musim Hujan, Ini Dampaknya untuk Kulit

MANDI air panas saat cuaca dingin memang sangat menyenangkan. Tapi, sebaiknya Anda menghindari terlalu sering mandi dengan air hangat atau panas.

Pasalnya, mandi dengan air hangat atau panas dapat menghilangkan kelembaban alami kulit dan membuat kulit menjadi kering. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan kulit dan gatal-gatal.

Oleh karena itu, di musim hujan seperti sekarang, kulit harus dirawat agar tidak kering dan keriput. Tenang saja, perawatan kulit sebenarnya cukup mudah dilakukan saat musim hujan tiba karena tidak memerlukan perawatan kulit yang berlebihan.

Lalu apa saja yang diperlukan? Berikut penjelasan dari Times of India.

Gunakan pembersih wajah yang lembut

Kandungan pembersih wajah yang keras dapat merusak jaringan kulit. Oleh karena itu, pilihlah toner wajah yang ringan dan sesuai dengan warna kulit Anda untuk menjaga kesehatan dan kelembabannya.

Pelembab

Meskipun cuaca dingin, bukan berarti kulit Anda terhidrasi loh. Oleh karena itu, ketika wajah dan badan Anda dalam keadaan bersih, segera oleskan pelembab seperti body lotion atau krim kulit. Itu membuat kulit lembut dan mempertahankan kelembaban.