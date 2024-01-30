Kenapa Penting Pakai Sunscreen untuk Kulit Kepala?

SEBAGIAN besar orang menganggap sunscreen hanya penting untuk melindungi kulit wajah dan tubuh. Tapi ternyata, tahukah Anda kalau sunscreen nyatanya juga penting untuk kulit kepala?

Mengingat kulit kepala juga jadi salah satu bagian kulit yang terpapar sinar matahari. Bahkan karena posisinya ada di paling atas, menjadikan kulit kepala sebagai area kulit yang pertama kali terpapar sinar matahari. Namun sayangnya, seringkali penggunaan sunscreen pada kulit kepala diabaikan. Artinya, seperti diungkap dokter Orit Markowitz, MD, kulit kepala juga bisa terbakar.

“Setiap bagian kulit Anda yang terbuka, bisa terbakar sinar matahari,” kata dokter Orit Markowitz, MD, dikutip dari Byrdie, Selasa (20/1/2024)

Dokter Orit menjelaskan lebih lanjut, sejatinya kulit kepala itu rentan terhadap sengatan matahari, karena kulit kepala dapat terbakar oleh sinar matahari sama seperti bagian tubuh lainnya.

Area-area tertentu, seperti bagian belakang kepala, dahi dan kulit kepala, rentan terhadap sengatan matahari. Bahkan kanker kulit pada kulit kepala juga lebih umum terjadi, seringkali kanker kulit pada kulit kepala diabaikan, membuatnya lebih berbahaya.

Kulit kepala membutuhkan perlindungan dari sinar matahari, sama seperti kulit wajah. Penggunaan sunscreen untuk kulit kepala harus menjadi bagian rutin perawatan kulit, karena penting untuk menghindari risiko terbakar atau bahkan kanker kulit.