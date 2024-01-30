4 Minuman Penurun Kolesterol Tinggi, Dijamin Ampuh!

PENGIDAP kolesterol tinggi tentunya wajib menjaga asupan makanan, dan minuman. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka kadar kolesterol bisa tidak terkendali dan memengaruhi kesehatan tubuh.

Kolesterol sendiri terbagi menjadi dua, yaitu baik yang disebut HDL dan kolesterol jahat dinamakan LDL dan gliserida. Peningkatan kadar LDL dapat menyebabkan penumpukan lemak di dalam arteri, sehingga menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung.

Menjaga kolesterol pada tingkat yang sehat akan memastikan Anda panjang umur dan sehat. Lantas bagaimanakah cara untuk mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh?

Dilansir dari laman Times of India, Rabu (31/1/2024), berikut ini minuman yang bisa menekan kadar kolesterol dalam tubuh.

1. Jus Jeruk

Penelitian dalam jurnal Lipid In Health and Disease menemukan bahwa mengonsumsi jus jeruk dalam jangka panjang dapat menurunkan kolesterol total dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Jus jeruk juga dapat meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik.

Selain itu apabila Anda ingin mencukupkan kebutuhan serat pangan harian dengan mudah, maka jeruk adalah pilihan sempurna. Bahkan, satu buah jeruk berukuran besar akan memberikan kita 18 persen dari angka kecukupan gizi harian serat. Serat dalam buah jeruk juga beragam, termasuk pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin.

2. Smoothie Berry

Buah berry adalah sumber yang kaya akan antioksidan dan dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Banyak buah beri seperti stroberi, raspberry, blueberry, dan blackberry sarat dengan antioksidan dan serat.

Segenggam buah beri dengan susu rendah lemak sebagai shake setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan.

3. Jus Wortel

Selanjutnya jus penurun kadar kolesterol tinggi, yaitu jus wortel. Sayuran satu ini mengandung kalium yang bisa menjaga kadar kolesterol dan menurunkan risiko penyakit jantung serta stroke. Tak hanya itu saja, terdapat manfaat lainnya. Manfaat wortel didapat dari kandungan beta-karoten di dalamnya, yang berguna sebagai antioksidan.

Selain beta-karoten, manfaat wortel juga didapat dari kandungan serat, vitamin K, dan kalium. Wortel mengandung serat makanan yang bisa memperbaiki kondisi saluran pencernaan yang terganggu seperti diare atau konstipasi.