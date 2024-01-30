Tekanan Darah Tinggi Tak Kunjung Turun Meski Sudah Minum Obat? Ini 3 Solusinya

PENYAKIT tekanan darah tinggi terbilang gampang-gampang sulit untuk diatasi. Menjaga pola makan dan rutin mengonsumsi obat dianjurkan untuk mengontrol tekanan darah. Namun, bagaimana jika sudah minum obat, namun tekanan darah tak kunjung turun?

Dilansir dari laman Harvard Health Publishing, Rabu (31/1/2024) masalah itu disebut dengan hipertensi resisten, yang mana tekanan darah akan menetap dan sulit turun, meskipun sudah mengonsumsi obat tekanan darah. Alasan utama seseorang bisa mengalami hal tersebut karena terlalu banyak konsumsi garam.

BACA JUGA: 7 Makanan untuk Atasi Tekanan Darah Rendah

Kondisi ini membuat obat tekanan darah kurang efektif saat dikonsumsi dan kehilangan dosis untuk menyesuaikan di dalam tubuh. Adapun alasan lainnya yang mendukung tekanan darah menetap antara lain adanya kenaikan berat badan, apnea tidur, konsumsi alkohol yang tinggi, nyeri kronis, serangan panik, masalah ginjal, kadar hormon aldosteron yang tinggi, aterosklerosis, dan lain-lain.

Kondisi ini merupakan bagian dari faktor risiko yang mana akan menimbulkan penyakit seperti stroke, jantung, demensia, dan masih banyak lagi.

Maka dari itu, cepat atau lambat kondisi ini perlu diminimalisir. Berikut tiga cara yang harus dilakukan ketika tekanan darah tinggi tak kunjung turun.

1. Menilai kembali semua obat

Hal pertama yang mungkin bisa Anda lakukan yaitu berkonsultasi kepada dokter, dengan membawa obat-obatan yang dikonsumsi. Tujuannya agar dokter kembali mengidentifikasi obat atau suplemen yang mungkin menyebabkan tekanan darah Anda menetap dan tidak mengalami penurunan.

2. Perlakukan penyebab yang mendasarinya

Kondisi yang mendasari ternyata juga mampu menjaga tekanan darah Anda Tetap tinggi. Untuk itu, membuatnya tetap terkendali adalah hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan. Akan tetapi, pada kasus ini Anda harus terlebih dahulu mencari tahu apakah Anda memiliki faktor yang membuat kondisi tersebut meningkat atau tidak.