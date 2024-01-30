Berapa Kebutuhan Air Minum yang Ideal bagi Anak? Orangtua Wajib Paham

AIR memiliki peran penting bagi tubuh. Bila kekurangan cairan, maka tubuh akan mengalami dehidrasi hingga menjadi lemas. Dibandingkan orang dewasa, anak-anak lebih mudah mengalami dehidrasi. Alhasil, mencukupi kebutuhan cairan harian anak sangat penting untuk dilakukan.

Lantas berapa sih kebutuhan air minum yang ideal untuk si kecil?

Sebenarnya kebutuhan cairan pada anak berbeda-beda sesuai dengan usia. Dokter spesialis anak, dr Tiwi, Sp.A, MARS mengatakan kebutuhan air bagi anak-anak dibawah enam bulan tidak terlalu diperlukan selama masih mengkonsumsi ASI karena ASI mengandung 85 persen air.

“Setelah enam bulan sampai 12 bulan, air mulai ada perannya. Air mulai dikenalkan tapi bukan yang utama, tetap jika bayinya masih enam bulan sampai 12 bulan range cairan yang dibutuhkan hanya 60 ml dalam satu hari,” ucap dr Tiwi dalam Press Conference Cleo BA Announcement, baru-baru ini.

Dokter Tiwi menjelaskan untuk anak diatas usia 12 bulan kebutuhan air lebih meningkat, namun tetap tidak terlalu banyak yakni hanya 200-400ml per hari. Di atas 2 hingga 4 tahun lebih meningkat lagi dan air memegang peranan karena menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh.

“Selain itu, bayi dibawah 12 bulan saat dia makan jangan terlalu diberi banyak minum karena jika dia akan susah makan nantinya,” kata dr Tiwi

Dia menjelaskan bahwa tubuh manusia sendiri mengandung banyak cairan. Jika anak-anak kekurangan cairan biasanya suhu tubuh akan naik.

“Seringkali kita lihat bayi atau anak baru bangun tidur seperti agak hangat badannya karena sepanjang malam tidur dan cairannya terbatas. Setelah beraktivitas tentu saja harus disesuaikan, misalnya anak lima tahun beratnya 20kg mainnya sepakbola mungkin kebutuhan cairannya lebih banyak lagi,” kata dr Tiwi.

Dokter Tiwi melanjutkan ketika si kecil demam sebaiknya orangtua cukupkan asupan air. Dengan begitu sakitnya akan lebih cepat sembuh. Dia menyebut air juga berfungsi sebagai obat batuk pengencer dahak.