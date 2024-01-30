Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Bagikan 3 Langkah Penting Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |23:00 WIB
Tiga langkah penting tingkatkan derajat kesehatan masyarakat. (Foto: Freepik.com)
Tiga langkah penting tingkatkan derajat kesehatan masyarakat. (Foto: Freepik.com)
BELUM lama ini Kementerian Kesehatan menyelenggarakan puncak Peringatan Hari Gizi Nasional ke 64 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Minggu 29 Januari 2024.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan tepat di satu abad mendatang Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju, sejahtera, dan setara dengan negara lainnya. Meski demikian, hal ini baru akan tercapai jika kebutuhan asupan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi dengan baik.

“Kalau anak-anak kita tidak sehat dan tidak pintar tidak mungkin Indonesia bisa jadi negara maju. Pak Presiden ingin kita menjadi Indonesia emas. Kalau ingin sehat dan pintar, anak-anaknya tidak boleh kekurangan gizi. Karena kalau kekurangan gizi pasti tidak bisa pintar ketika besarnya,” kata Menkes Budi, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Selasa (30/1/2024).

Menkes Budi menyampaikan setidaknya tiga langkah yang dapat dilakukan oleh kader kesehatan di Posyandu selaku garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kesehatan anak

