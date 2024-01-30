4 Daerah Teramai di Gresik, Nomor 1 Lokasi Edu Wisata Lontar Sewu

GRESIK merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Melansir laman BPK Jawa Timur, Selasa (30/1/2024) kota ini pada mulanya bernama Kabupaten Surabaya.

Namun sesuai PP Nomor 38 Tahun 1974, namanya berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Secara geografis, Gresik berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura dan Kota Surabaya di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah selatan.

Luas wilayahnya hanya 1191,25 km persegi. Namun meski begitu, penduduk di kota ini sangat banyak.

Melansir laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik sesuai sensus 2022 adalah sejumlah 1.291.518 jiwa. Namun dari banyaknya penduduk tersebut, terdapat empat kecamatan yang menjadi daerah dengan penduduk teramai.

Berikut adalah 4 daerah teramai di Kabupaten Gresik.

Edu Wisata Lontar Sewu (Foto: dok. Fatic Rochim)

1. Menganti

Daerah teramai di Kabupaten Gresik dipegang oleh Kecamatan Menganti. Daerah yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota ini memiliki populasi penduduk sebanyak 126.806 jiwa pada sensus 2022.

Meski penduduknya sangat ramai, daerah ini juga memiliki tempat wisata yang sangat terkenal, yakni Edu Wisata Lontar Sewu.

2. Manyar

Kecamatan Manyar menjadi daerah yang paling ramai di Gresik berikutnya. Kecamatan yang wilayahnya banyak berisi tambak-tambak udang dan ikan ini memiliki populasi penduduk sejumlah 117.475 jiwa pada sensus 2022.

Kendati letaknya memanjang di pantai, namun Manyar juga memiliki wisata selain pantai. Salah satu yang paling terkenal adalah Bukit Kapur Suci.