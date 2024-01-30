Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Main Trampolin Seru di Jakarta, Cocok buat Anak di Musim Hujan

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |11:07 WIB
5 Tempat Main Trampolin Seru di Jakarta, Cocok buat Anak di Musim Hujan
Houbii Urban Adventure di Pondok Indah, Jaksel (Foto: Instagram/@akujoval_dar)
APAKAH Anda sedang mencari alternatif rekreasi yang menyenangkan dan berenergi di Jakarta? Kunjungi tempat-tempat main trampolin yang menawarkan pengalaman bermain yang seru dan menghibur bagi semua kalangan, termasuk si buah hati.

Dengan berbagai wahana yang menarik dan aktivitas yang menyenangkan, tempat-tempat ini menjadi destinasi populer bagi keluarga, anak-anak, remaja, dan bahkan dewasa yang ingin merasakan sensasi melompat dan bermain di udara. Terlebih di musim hujan saat ini lho.

Dari wahana trampolin hingga permainan seru lainnya, Jakarta menawarkan beragam pilihan untuk menikmati liburan yang tak terlupakan di lingkungan yang aman dan bersahabat. Berikut Okezone rangkumkan lima di antaranya yang bisa Anda sambangi.

1. Fun & Fit Trampoline Park Jakarta

Fun & Fit Trampoline Park Jakarta terletak di Fun & Fit Mall Of Indonesia, Lantai 2, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Tempat Main Trampolin di Jakarta

(Foto: Higo Firsalsyah057)

Di sini, Anda dapat menikmati waktu bersantai dan membakar kalori bersama keluarga dan teman-teman terdekat dengan berbagai kegiatan seru seperti melompat dan bermain bebas di lapangan trampolin indoor yang luas.

Tiket masuknya Rp50.000 - Rp100.000, dan tempat ini buka mulai jam 10.00 hingga 15.00 WIB.

2. Lollipops Playland & Cafe Senayan City

Lollipops Playland terletak di Senayan City, Lantai 6, Jalan Asia Afrika Kav. 19, Jakarta Pusat. Tidak perlu khawatir jika ke sini, karena keamanan dan kenyamanan anak-anak Anda selalu menjadi prioritas.

Tempat Main Trampolin

(Foto: Holiz Poetra Dewa)

Tiket masuknya Rp100.000 - Rp120.000, dan tempat ini buka mulai jam 10.00 hingga 22.00 WIB.

3. Bounce Street Asia Trampoline Park Jakarta

Bounce Street Asia Trampoline Park Jakarta terletak di Jalan Artha Gading Selatan No.Kav 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Selain sebagai tempat hiburan, ini juga dapat menjadi tempat berolahraga dengan dukungan dari para trainer yang siap membimbing Anda.

Tiket masuknya Rp175.000 - Rp225.000, dan tempat ini buka dari jam 10.00 hingga 20.00 WIB.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
