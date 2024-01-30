Pernah Terekam Kamera, Apakah Bigfoot Benar-Benar Ada?

BIGFOOT, atau Sasquatch, menjadi subjek legenda dan spekulasi selama bertahun-tahun, dengan klaim bahwa makhluk tersebut merupakan makhluk besar mirip kera besar yang menghuni hutan di Amerika Utara.

Namun, meski banyak laporan dan penelitian dilakukan untuk membuktikan keberadaannya, tidak ada bukti kuat yang menegaskan bahwa Bigfoot benar-benar ada.

Sebagian besar bukti yang disajikan hanyalah foto-foto dan rekaman suara yang samar, serta jejak-jejak yang sering kali bisa dijelaskan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia.

Kendati mitos Bigfoot terus menarik minat banyak orang, keberadaannya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Sebagai makhluk kriptid, seperti Chupacabra atau Loch Ness Monster, keberadaannya belum terbukti secara konklusif, meskipun terdapat sedikit bukti fisik yang menunjukkan keberadaannya.

Meski demikian, hal ini tidak menghentikan penampakan yang dilaporkan oleh sejumlah individu atau penggemar Bigfoot yang berusaha membuktikan keberadaannya.

(Foto: TikTok/@abombradio)

Mayoritas penampakan Bigfoot terjadi di wilayah barat laut Amerika Serikat, terutama di daerah-daerah yang terkait dengan mitos dan legenda suku-suku asli.

Kata 'Sasquatch' berasal dari bahasa Halqi Meylem, digunakan oleh beberapa masyarakat asli Salish First Nations di barat daya British Columbia, dan artinya adalah 'manusia liar' atau 'manusia berbulu'.

Pada tahun 1884, surat kabar British Colonist di Victoria, Kanada, menerbitkan laporan tentang makhluk 'tipe gorila' yang ditangkap di daerah tersebut, diikuti oleh laporan-laporan lainnya yang kebanyakan dianggap sebagai tipuan.

Penulis buku tentang Sasquatch, John Green, mencatat 1.340 penampakan selama abad ke-19 dan ke-20. Namun, mitos modern tentang Bigfoot mulai mencuat kembali pada akhir tahun 1950-an.

Pada tahun 1958, Humboldt Times, sebuah surat kabar lokal di California Utara, melaporkan penemuan jejak kaki raksasa dan misterius di dekat Bluff Creek, California, yang dijuluki sebagai 'Bigfoot'. Ketertarikan publik terhadap Bigfoot melejit setelah artikel di majalah True pada Desember 1959 yang mendokumentasikan penemuan tahun 1958 tersebut.

Salah satu video Bigfoot yang paling terkenal adalah film pendek yang diambil pada tahun 1967 oleh Roger Patterson dan Bob Gimlin, yang dikenal sebagai film Patterson–Gimlin. Meski video ini masih diperdebatkan keasliannya, kebanyakan ahli meyakini bahwa sosok yang terlihat dalam video itu adalah manusia yang mengenakan kostum.

Brian Regal, seorang profesor sejarah sains, menjelaskan bahwa persepsi terhadap Bigfoot sering kali dipengaruhi oleh keinginan dan keyakinan individu.