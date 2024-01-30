Rekomendasi Wisata Imlek Versi Kemenparekraf, Suasananya Dijamin Meriah

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menyiapkan peta perjalanan atau travel pattern menjelang libur Tahun Baru Imlek bagi wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman).

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin kemarin menjelaskan, libur panjang menyambut Tahun Baru Imlek mempunyai potensi besar dalam mendatangkan wisman dan pergerakan wisnus.

“Pemerintah tahun 2024 ini menargetkan kunjungan 14,3 wisman dan 1,2 miliar sampai 1,5 miliar pergerakan wisnus, kami telah membuat peta perjalanan yang meliputi destinasi wisata Jakarta, Surakarta (Solo), Semarang, Palembang, dan Singkawang,” ujarnya.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Menurutnya, kawasan Pecinan yang merupakan salah satu kawasan wisata populer yang ada di setiap kota di Indonesia, memiliki keunikan khas dan menarik perhatian banyak wisatawan.

Di Pecinan, ragam budaya Tionghoa terasa sangat kental, mulai dari pintu gerbang, bangunan, heritage, tempat ibadah, aksesori, hingga kuliner.

“Kawasan wisata Pecinan sarat dengan budaya masyarakat Tionghoa di Indonesia berupa peninggalan bangunan, kegiatan sehari-hari masyarakat, atraksi wisata seperti pusat kuliner dan pertokoan,” paparnya.

