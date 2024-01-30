10 Destinasi Terpadat Dunia Sepanjang 2023, Ada dari Indonesia?

BERBAGAI destinasi terkenal dari berbagai negara kembali berhadapan dengan tantangan pariwisata yang berlebihan.

Melansir dari Times of India pada Oktober 2023 lalu, tidak ada kejutan besar saat Pulau Phuket di Thailand dinobatkan sebagai destinasi terpadat di dunia sepanjang 2023 menurut riset yang dilakukan MoneyTransfers.com.

Phuket, yang terkenal sebagai tujuan liburan di pantai dan tempat penyelenggara beberapa pesta terkenal di dunia, kembali menduduki posisi tertinggi dalam daftar ini.

Phuket tidak hanya memiliki reputasi sebagai pulau dengan lebih dari 90 km garis pantai yang menakjubkan, tetapi juga dikenal dengan pantai-pantai menawan seperti Kata dan Karon.

Pulau ini menjadi tempat tujuan favorit bagi para penyelam scuba dan menawarkan pengalaman belanja yang tak terlupakan dengan pasar yang penuh warna dan restoran makanan laut yang lezat.

Namun, kepopuleran Phuket juga membawa dampak serius. Pulau ini menjadi tuan rumah bagi sekitar 118 turis untuk setiap penduduk lokal.

Tempat kedua dan ketiga dalam daftar destinasi paling padat di dunia untuk tahun 2023 masing-masing diisi oleh Pattaya dan Krabi, keduanya juga berlokasi di Thailand.

BACA JUGA: Pembukaan Kembali Wisata Phuket Thailand Bisa Jadi Model untuk Asia

Peningkatan pariwisata tidak hanya membawa dampak positif. Beberapa destinasi, termasuk Bali, Venesia, Athena, dan Amsterdam, telah menghadapi situasi yang sulit, memaksa pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah keras guna mengendalikan jumlah wisatawan.

Di beberapa tempat, larangan aktivitas turis diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi kelestarian lingkungan dan kehidupan lokal.

Begitu pula di Eropa, dengan Venesia yang memberlakukan pajak turis dan Acropolis di Athena membatasi jumlah pengunjung harian. Di Austria, protes masyarakat terhadap jumlah pengunjung yang berlebihan mulai muncul.