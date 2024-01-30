Ternyata Ini Alasan Kenapa Banyak Ular di Snake Island Brasil

ILHA da Queimada Grande, juga dikenal sebagai Pulau Ular (Snake Island) adalah sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai bagian tenggara Brasil. Lahan tersebut merupakan bagian dari Negara Bagian Sao Paulo, berukuran 430.000 m2 atau 106 hektare dipenuhi dengan ular.

Pulau Ular di Brazil berjarak sekitar 20 mil dari pantai daratan, cukup jauh sehingga ular tidak dapat mencapai benua Amerika Selatan. Mengingat racun ular yang sangat kuat, fakta tersebut melegakan banyak orang.

Nama pulau ini tidak diterjemahkan menjadi pulau ular. Sebaliknya, itu mengacu pada upaya pembabatan hutan dengan membakar vegetasi di pulau tersebut. Kebakaran hutan besar-besaran dimulai untuk membuka lahan untuk perkebunan pisang pada awal abad ke-20.

Tentu saja, hal ini gagal ketika penduduk setempat menyadari betapa banyak penghuni mematikan yang sudah tinggal di pulau itu. Menariknya, pulau ini dulunya rumah bagi mercusuar yang menampung para penjaganya, tetapi kini beroperasi secara otomatis.

(Foto: Instagram/@magicworld657)

Ilha da Queimada Grande adalah rumah bagi Bothrups insularis, juga dikenal sebagai ular berbisa emas lancehead (golden lancehead viper). Ular ini merupakan kerabat ular paling mematikan di daratan, Fer-de-lance. Ular ini hanya ada di Pulau Ular. Tidak ada tempat lain di dunia dapat menemukan spesies ini.

Alasan banyak ular di Snake Island

Teori yang berlaku adalah bahwa spesies ini terperangkap di pulau setelah zaman es terakhir berakhir lebih dari 11.000 tahun lalu. Naiknya air laut menenggelamkan daratan yang menghubungkan Pulau Ular dengan daratan.

Golden lancehead sangat berbeda. Ular ini mempunyai warna kuning muda dan cokelat muda, terutama pada bagian bawahnya. Selain itu, ular ini memiliki bentuk yang sama dengan Fer-de-lance, yaitu kepala panjang dengan ujung di hidung yang menyerupai bilah tombak.

Ular golden lancehead adalah salah satu ular paling berbisa di Amerika Selatan. Angka kematian orang yang mendapat antivenom diyakini mencapai 3 persen. Angka itu meningkat pesat jika tidak mendapat pengobatan apapun, angka kematian mencapai 7 persen.

(Foto: Instagram/@magicworld657)

Sekalipun individu tersebut tidak mati, tubuhnya akan menderita kerusakan parah. Racun ular golden lancehead bersifat hemotoksik. Artinya, penyakit ini menyerang sel darah merah dan dapat menyebabkan berbagai macam masalah fisik.

Efek gigitan

Jika seekor golden lancehead menggigit, maka Anda akan menderita nyeri, pendarahan internal, nekrosis jaringan otot, kemungkinan pendarahan di otak, dan gejala lainnya.

Namun, karena pemerintah Brazil melarang orang mengunjungi pulau tersebut, tidak ada kematian akibat gigitan dalam catatan saat ini. Ular ini bukanlah salah satu ular paling berbisa di dunia, namun ular ini cukup mematikan untuk membunuh manusia dengan mudah.

Jumlah kepala tombak emas di Pulau Ular diperkirakan hanya antara 2.400 dan 2.900 ekor ular. Mengingat ini adalah satu-satunya tempat di Bumi yang dihuni oleh ular ini, mereka adalah spesies ular yang sangat terancam punah.