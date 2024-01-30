Waspada, Begini Cara Deteksi Kamera Tersembunyi di Kamar Hotel

PAKAR keamanan mengungkap teknik cara mendeteksi atau mengetahui letak kamera tersembunyi yang mungkin ada di villa atau kamar hotel anda.

Ini adalah solusi bagi wisatawan yang khawatir akan privasi mereka. Keluhan tentang penemuan kamera tersembunyi yang mengganggu semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di platform seperti Airbnb, membuat banyak wisatawan merasa tidak nyaman dan tidak tenang saat berlibur.

Meski keberadaan kamera tersebut seringkali tidak melanggar hukum, pelanggaran privasi yang dirasakan oleh banyak orang membuat kehadiran kamera tersembunyi ini sangat mengganggu.

Dengan peningkatan kesadaran akan masalah ini, para wisatawan dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi mereka sendiri saat berlibur, meningkatkan kepercayaan dan ketenangan pikiran selama liburan mereka.

Al Lijee, pakar keamanan rumah di Rated Locksmiths, telah mengungkapkan teknik sederhana untuk mengenali kamera tersembunyi serta beberapa trik mudah untuk memutuskan sambungannya jika anda merasa tidak nyaman.

Menurut Lijee, langkah pertama yang harus dilakukan saat tiba di penginapan, homestay, atau kamar hotel adalah melakukan penyisiran ruangan secara hati-hati.

Ia menekankan pentingnya untuk memerhatikan benda atau perangkat yang tidak biasa yang mungkin menimbulkan kecurigaan. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap risiko keamanan dan privasi, para wisatawan kini memiliki alat lebih untuk melindungi diri mereka sendiri saat berlibur.

Lijee juga menekankan bahwa mencabut segala sesuatu yang tampak mencurigakan, seperti jam alarm atau colokan USB asing di dinding, adalah langkah pencegahan yang sangat disarankan.

Selain itu, ia merekomendasikan penggunaan selimut atau jumper cadangan untuk menutupi benda-benda aneh atau kamera yang ditemukan. Sebagai tindakan pencegahan tambahan di rumah liburan, dia menyarankan untuk mempertimbangkan memutuskan sambungan router jika anda merasa tidak akan menggunakan Wi-Fi.

"Banyak kamera tersembunyi mengandalkan konektivitas Wi-Fi untuk mengirimkan data, dan memutuskan sambungan router dapat mengganggu operasi mereka. Tindakan sederhana namun kuat ini memungkinkan para tamu untuk mendapatkan kembali kendali atas privasi mereka dan melindungi informasi sensitif mereka dari potensi pelanggaran privasi," kata dia melansir Daily Star.