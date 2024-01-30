Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Turis Terjebak 15 Jam di Kereta Gantung, Teriak Minta Tolong hingga Kehabisan Suara

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |09:49 WIB
Turis Terjebak 15 Jam di Kereta Gantung, Teriak Minta Tolong hingga Kehabisan Suara
Kawasan wisata Heavenly Mountain Resort, California, AS (Foto: Visit Lake Tahoe)
A
A
A

SEORANG turis wanita dilaporkan terjebak selama 15 jam di dalam kereta gantung wahana ski semalaman di Heavenly Ski Resort, Danau Tahoe, California, Amerika Serikat.

Monica Laso, awalnya dilaporkan hilang setelah seharian bermain seluncur salju, hingga memilih untuk naik kereta gantung turun gunung karena merasa terlalu lelah untuk kembali ber-snowboarding.

Namun, gondola tersebut berhenti beberapa menit setelah ia naik, dan tidak ada yang mendengar teriakan minta tolongnya.

Meski berteriak meminta tolong sekeras-kerasnya, Laso tidak mendapat respons dari siapapun, sehingga membuatnya kehilangan suaranya. Kejadian ini terjadi karena suhu turun di bawah titik beku, membuatnya terjebak di dalam kereta gantung semalaman.

Infografis Destinasi Terbaik Dunia 2024

Teman-teman Laso melaporkan kehilangannya setelah mereka tidak dapat menghubunginya, namun ia baru ditemukan keesokan harinya setelah keretagantung tersebut kembali turun gunung.

“Saya berteriak putus asa sampai saya kehilangan suara,” kata Laso seperti yang dilansir dari The Independent, seraya menambahkan bahwa ia tidak membawa ponselnya, jadi ia juga tidak bisa meminta bantuan.

Monica Laso, wanita yang terjebak selama 15 jam di dalam gondola lift ski, menyatakan bahwa ia berteriak putus asa hingga kehilangan suaranya. Laso juga menambahkan bahwa karena ia tidak membawa ponselnya, ia tidak dapat meminta bantuan selama masa terjebak tersebut.

Selama 15 jam itu, Laso menggosok tangan dan kakinya untuk melawan rasa dingin, dengan suhu terendah malam itu mencapai 23 derajat Fahrenheit, menurut Layanan Cuaca Nasional.

