HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Sambal Goreng Tahu Jantung Ayam

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |04:27 WIB
Resep Makan Siang Sambal Goreng Tahu Jantung Ayam
Resep Makan SIang Sambal Goreng Tahu Jantung Ayam. (Foto: Instagram)
RESEP makan siang hari ini adalah sambal goreng tahu jantung ayam yang sering dibuat oleh para ibu di rumah. Ya, biasanya salah satu masakan yang sering dibuat adalah sambal goreng ati.

Nah, jika bosan dengan sambal goreng ati ampela, Anda bisa mengkreasikannya dengan membuat Sambal Goreng Tahu Jantung Ayam. Nah, berikut resepnya seperti diungkapkan Rudy Choirudin dalam program Rasasayange yang ditayangkan MNCTV.

Bahan 1:

150 gram jantung ayam

1 sendok teh garam

1 sendok teh Desaku Kunyit Bubuk

500 mililiter air

Bahan 2:

650 gram tahu

5 buah cabai merah belah, buang biji, rajang halus

Bahan 3: (dihaluskan)

8 buah bawang merah

4 siung bawang putih

1 buah tomat

Bahan 4:

6 sendok makan minyak goreng

250 ml/ 1 gelas air

1 saset Bubuk Sambal Goreng

1 sendok teh garam

2 sendok makan gula pasir

