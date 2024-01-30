RESEP makan siang hari ini adalah sambal goreng tahu jantung ayam yang sering dibuat oleh para ibu di rumah. Ya, biasanya salah satu masakan yang sering dibuat adalah sambal goreng ati.
Nah, jika bosan dengan sambal goreng ati ampela, Anda bisa mengkreasikannya dengan membuat Sambal Goreng Tahu Jantung Ayam. Nah, berikut resepnya seperti diungkapkan Rudy Choirudin dalam program Rasasayange yang ditayangkan MNCTV.
Bahan 1:
150 gram jantung ayam
1 sendok teh garam
1 sendok teh Desaku Kunyit Bubuk
500 mililiter air
Bahan 2:
650 gram tahu
5 buah cabai merah belah, buang biji, rajang halus
Bahan 3: (dihaluskan)
8 buah bawang merah
4 siung bawang putih
1 buah tomat
Bahan 4:
6 sendok makan minyak goreng
250 ml/ 1 gelas air
1 saset Bubuk Sambal Goreng
1 sendok teh garam
2 sendok makan gula pasir