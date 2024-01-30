Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi Lazy Outfit yang Cocok untuk Kongkow Bareng Bestie

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:19 WIB
5 Inspirasi Lazy Outfit yang Cocok untuk Kongkow Bareng Bestie
Inspirasi lazy outfit, (Foto: AladinMall)
INSPIRASI lazy outfit  bisa didapat dengan cara mix and match pakaian sehari-hari. Mulai dari kaus oversized hingga celana pendek.

Lazy outfit style merupakan suatu solusi padu padan OOTD yang dikhususkan bagi kamu yang malas berdandan tetapi tetap ingin terlihat stylish. Walau begitu, konsep padu padan dari lazy outfit style ini tak pernah gagal untuk bikin OOTD jadi lebih kece.

Nah, berikut ini adalah inspirasi lazy outfit yang bisa kamu jadikan padu padan.

1. Kaus dan Celana Jogger

Padukan atasan kaus favorit  dengan celana jogger yang nyaman. Celana jogger memiliki elastis di pinggang dan kaki, sehingga cocok untuk tampilan santai. Tambahkan sneaker atau sepatu slip-on untuk menambahkan elemen kasual.

 BACA JUGA:

2. Kaus Oversized dan Jeans

Kenakan kaus berukuran besar dengan warna netral atau mencolok yang bisa digunakan dengan jeans favorit. Pastikan jeansnya nyaman dan cocok. Lipat lengan kaus untuk sentuhan yang lebih santai.

3. Kaus Oversized dan Legging

Kenakan T-shirt oversized panjang dengan legging berkualitas tinggi dapat tetap membuat penampilan terlihat rapi. Tambahkan sepasang sepatu boot atau sepatu olahraga yang modis.

Halaman: 1 2
1 2
      
