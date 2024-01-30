IFC Lantik 16 Member Baru, Pamerkan Karya Perdana di Ajang JBM 2024

INDONESIAN Fashion Chamber (IFC) melantik 16 member baru di acara January Board Meeting (JBM) 2024. Siapa sajakah?

Desainer yang terpilih, di antaranya Jenny Yohana Kansil, Yurita Puji, Novi Susanti, Rya Baraba, Sanic Alexander dan Ratri Wijaya dari Jakarta Chapter, Nava Amalia dari Malang Chapter, Sutardi dari Yogyakarta Chapter, Alvira Eiwa dari Makassar Chapter, Tione Afifaya dari Pontianak Chapter, Deka dari Semarang Chapter. Selain itu, ada juga Ronie Parero dari Surabaya Chapter, Rifdatul Khoiro dari Palembang Chapter, Istafada dan Inna Kisera dari Bandung Chapter, serta Azzahira dari Pekanbaru Chapter.

Sebanyak 16 desainer yang terpilih tersebut, berhasil melewati proses kurasi yang dilakukan oleh penasihat IFC. Mereka antara lain Taruna K Kusmayadi, Sofie, Ferry Sunarto, Deden Siswanto dan Wignyo Rahardi.

“Saran saya untuk member baru adalah konsistensi. IFC merekrut member baru bukan karena koleksinya yang semua bagus. Tapi ada yang biasa dan sangat bagus. Kami mengakomodir. Setelah mereka masuk, bisa lebih baik. Bukan sudah bagus, tetapi kualitasnya turun,” tutur Penasihat IFC Ali Charisma.

Ali Charisma mengatakan, member baru yang terpilih memiliki fokus karya yang beragam. Ada cocktail, modest, evening atau urban.

“Setelah enam bulan berjalan nanti, karya mereka semakin bagus,” ujarnya.

Saat pelantikan member baru, mereka sekaligus memamerkan lima karya yang sudah melewati sesi mentoring. Karya 16 member baru pun mendapatkan apresiasi baik dari desainer senior.

“Saya melihat seru, banyak perkembangan dengan hadirnya member-member baru. Karya mereka bagus-bagus. Ini menandakan IFC semakin besar, jadi semakin solid. Setiap chapter mempunyai kekuatan,” ucap desainer Dwi Iskandar.