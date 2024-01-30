Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

IFC Lantik 16 Member Baru, Pamerkan Karya Perdana di Ajang JBM 2024

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |12:22 WIB
IFC Lantik 16 Member Baru, Pamerkan Karya Perdana di Ajang JBM 2024
Member baru IFC memamerkan karya perdana di ajang JBM 2024. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)
A
A
A

INDONESIAN Fashion Chamber (IFC) melantik 16 member baru di acara January Board Meeting (JBM) 2024. Siapa sajakah?

Desainer yang terpilih, di antaranya Jenny Yohana Kansil, Yurita Puji, Novi Susanti, Rya Baraba, Sanic Alexander dan Ratri Wijaya dari Jakarta Chapter, Nava Amalia dari Malang Chapter, Sutardi dari Yogyakarta Chapter, Alvira Eiwa dari Makassar Chapter, Tione Afifaya dari Pontianak Chapter, Deka dari Semarang Chapter. Selain itu, ada juga Ronie Parero dari Surabaya Chapter, Rifdatul Khoiro dari Palembang Chapter, Istafada dan Inna Kisera dari Bandung Chapter, serta Azzahira dari Pekanbaru Chapter.

Sebanyak 16 desainer yang terpilih tersebut, berhasil melewati proses kurasi yang dilakukan oleh penasihat IFC. Mereka antara lain Taruna K Kusmayadi, Sofie, Ferry Sunarto, Deden Siswanto dan Wignyo Rahardi.

IFC

“Saran saya untuk member baru adalah konsistensi. IFC merekrut member baru bukan karena koleksinya yang semua bagus. Tapi ada yang biasa dan sangat bagus. Kami mengakomodir. Setelah mereka masuk, bisa lebih baik. Bukan sudah bagus, tetapi kualitasnya turun,” tutur Penasihat IFC Ali Charisma.

Ali Charisma mengatakan, member baru yang terpilih memiliki fokus karya yang beragam. Ada cocktail, modest, evening atau urban.

“Setelah enam bulan berjalan nanti, karya mereka semakin bagus,” ujarnya.

Saat pelantikan member baru, mereka sekaligus memamerkan lima karya yang sudah melewati sesi mentoring. Karya 16 member baru pun mendapatkan apresiasi baik dari desainer senior.

“Saya melihat seru, banyak perkembangan dengan hadirnya member-member baru. Karya mereka bagus-bagus. Ini menandakan IFC semakin besar, jadi semakin solid. Setiap chapter mempunyai kekuatan,” ucap desainer Dwi Iskandar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/194/3054103/front_row_paris-yqUM_large.jpg
Front Row Paris: Wadah Desainer Indonesia Pamer Karya, Sasar Buyer Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/194/2974070/wignyo-rahadi-ungkap-rahasia-bisnis-fesyen-bertahan-lama-ingatkan-soal-komitmen-PAPNIsZlY6.jpg
Wignyo Rahadi Ungkap Rahasia Bisnis Fesyen Bertahan Lama, Ingatkan soal Komitmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/194/2962632/ali-charisma-dapat-kejutan-dari-lenny-agustin-di-jmb-2024-hingga-menangis-6fiCMkPNiK.jpeg
Ali Charisma Dapat Kejutan dari Lenny Agustin di JBM 2024 hingga Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/194/2962389/lenny-agustin-resmi-dilantik-sebagai-national-chair-ifc-2024-2027-585Aqgamwe.jpeg
Lenny Agustin Resmi Dilantik sebagai National Chair IFC 2024-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/194/2945630/tya-chandra-member-ifc-semarang-meriahkan-asia-fashion-runway-bawa-koleksi-haiqa-6qzHSJaJH4.jpg
Tya Chandra Member IFC Semarang Meriahkan Asia Fashion Runway, Bawa Koleksi HAIQA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/194/2938907/delegasi-ifc-tampil-di-brics-fashion-summit-2023-moskow-eksplor-wastra-nusantara-go-global-9SNc5fW0ZT.jpg
Delegasi IFC Tampil di BRICS+ FASHION SUMMIT 2023 Moskow, Eksplor Wastra Nusantara Go Global
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement