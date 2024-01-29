Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Ashley Loaeza, Tampilannya Menggemaskan

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |06:07 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Ashley Loaeza, Tampilannya Menggemaskan
Gadis Cuaca Ashley Loaeza. (Foto: Instagram)
A
A
A

ASHLEY Loaeza merupakan reporter cuaca atau gadis cuaca yang lahir dan dibesarkan di Spokane, Washington City. Perempuan ini pun berkuliah di San Francisco State University degan jurusan Broadcast and Electronic Communication Arts.

Kini, perempuan berusia 27 tahun itu bekerja untuk Wake Up Montana dan Good Day Spokane sejak Agustus 2022. Dia pun pernah dinominasikan dalam emmy award sebagai Gadis Cuaca terbaik.

Tentu saja, karena harus tampil di televisi penampilan Ashley pun sangat fashionable. Nah, berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Penampilan di Pesta Tahun Baru

Ashley Loaeza

Pada postingan Ashley ini terlihat ia sedang berada di hotel yang bernama Davenport Grand Hotel, Amerika Serikat. Ia berpose di depan perapian yang sangat mewah sambil memegang rambutnya dan menyilangkan kaki.

Ashley mengenakan gaun yang bermodel slip dress berwarna hitam dan terdapat lis putih di bagian dadanya. Lalu ia mengenakan stocking hitam dan sepatu heels hitam yang mengkilap. Sebagai point outfitnya ini ia menggunakan shoulder bag berwarna merah yang berbentuk hati atau love.

Celana Silver yang Nyentrik

Ashley Loaeza

Pada postingan berikutnya terlihat Ashley berpose di pinggir jalan. Ia mengenakan atasan yang memiliki model square pada bagian dadanya. Lalu dipadukan dengan celana panjang berwarna silver yang berkilau. Lalu Ashley menambahkan shoulder bag dan sepatu heels berwarna hot pink sebagai point outfitnya.

Pose di Kebun Bunga Matahari

Ashley Loaeza

Pada postingan selanjutnya terlihat ia berada di tengah kebun bunga matahari di tempat yang bernama Middleton Farms. Terlihat Ashley mengenakan baju yang berwarna orange dengan motif putih abstrak. Lalu ia mengenakan anting yang berbentuk lingkaran dan terdapat lingkaran yang lebih kecil berwarna putih di bagian bawahnya.

Halaman:
1 2
      
