Mahfud MD Disambut Tari Rentak Bulian di Gelanggang Remaja, Ini Maknanya

CALON wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD disambut dengan Tari Rentak Bulian saat menghadiri kampanye politik di Gelanggang Remaja Pekanbaru

Tari rentak bulian merupakan kesenian tradisional yang bersifat ritual yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat suku talang mamak. Tarian ini masih menjadi tradisi khususnya masyarakat Pekanbaru. Bagi masyarakat setempat, tarian ini dianggap sebagai media pengobatan dalam upacara adat masyarakat.

BACA JUGA: Keseruan Mahfud MD Santap Gulai Ikan Selar Khas Riau

“Upacara adat ini dibagua menjadi dua bagian, yaitu bulian biasa dan bulian dosa,” ujar pemandu acara.

Pemandu acara itu menambahkan biasanya bulian biasa untuk mengobati penyakit yang ringan sementara bulian dosa untuk penyakit yang berat. Tari Rentak Bulian dianggap pantas diberikan untuk Ganjar-Mahfud sebagai calon pemimpin yang akan menyembuhkan Indonesia. Sebab Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Mengingatkan negeri kita sedang sakit, negara sedang tidak baik-baik saja. Kita mau Ganjar-Mahfud bikin Indonesia baik-baik kembali,” kata pemandu acara.

Dari panatauan MNC Portal, tarian tersebut diikuti oleh 11 orang. Mereka kompak memakai busana berwarna merah, kuning dan hitam. Salah satu penari menambahkan kain dan membawa padi. Ini merupakan simbol untuk mengusir penyakit. Mahfud MD nampak menikmati tarian yang dibawakan oleh penari tersebut. Sesekali dia terlihat bertepuk tangan.

(Leonardus Selwyn)