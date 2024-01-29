Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Liliyana Natsir yang Kalungkan Medali Emas untuk Ganda Campuran China

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:01 WIB
4 Potret Liliyana Natsir yang Kalungkan Medali Emas untuk Ganda Campuran China
Liliyana Natsir. (Foto: Instagram)
A
A
A

GANDA campuran China Zheng Siwei/Huang Yaqiong berhasil menang dari wakil Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito lewat 2 set langsung. Tapi yang menarik dalam momen ini adalah pengalungan medali dilakukan oleh Liliyana Natsir.

Perempuan yang akrab disapa Butet itu memberikannya medali kepada Zheng dan Huang. Ini pun menjadi salah satu momen terbaik bagi Zheng, karena dulu mereka kerap menonton Owi dan Butet.

Liliyana Natsir sendiri memang menjadi salah satu legenda ganda campuran Indonesia. Liliyana yang punya gaya tomboi memang sudah meraih banyak medali, termasuk medali emas dan perak di Olimpiade. Nah, berikut beberapa potret tomboi Liliyana Natsir.

Penyerahan Medali

Liliyana Natsir

Ini merupakan momen Liliyana Natsir menyerahkan medali emas pada Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Dia pun memakai jaket olahraga hitam dengan celana panjang hitam. Dia pun memadukannya dengan sepatu kets putih.

Pamer Foto

Liliyana Natsir

Kali ini Liliyana Natsir terlihat pamer foto dirinya bersama tokoh-tokoh terkenal. Dia terlihat menggunakan kaus hitam dengan celana pendek. Di tangannya pun terlihat dia menenteng dompet hitam.

Halaman:
1 2
      
