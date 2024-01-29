Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Tanda Kamu Masih Simpan Dendam ke Mantan

MNC Media , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:10 WIB
Ini Tanda Kamu Masih Simpan Dendam ke Mantan
Ilustrasi putus cinta, (Foto: Unsplash)
A
A
A

HUBUNGAN asmara  yang telah usai, tentu menyisakan rasa sakit. Bahkan tak jarang, kondisi ini meninggalkan dendam di hati masing-masing pihak, sekalipun tak diakui.

Meski begitu, ada beberapa tanda bahwa kamu tanpa sadar masih menyimpan dendam pada mantan kekasih. Penasaran, apakah kamu masih melakukan hal-hal di bawah ini? Yuk, cek penjelasan berikut.

Ini Tanda Kamu Masih Simpan Dendam ke Mantan


1. Lebih banyak mengenang tentang keburukan mantan

Setelah hubungan berakhir, tentu ada kenangan yang tak bisa dilupakan oleh kedua belah pihak. Jika kamu lebih banyak mengingat kenangan buruk bersamanya, ini pertanda bahwa kamu masih ada rasa dendam.

Proses move on memang tak bisa dipaksakan dengan cepat. Akan tetapi, membiarkan kenangan buruk terus muncul di benakmu, bukanlah keputusan yang bijak.

2. Merasa kesal saat melihat sesuatu yang mengingatkanmu tentangnya

Sekian lama bersama, tentu banyak kebiasaan dan barang kesukaannya yang kamu ketahui dan ingat bukan? Jika kamu merasa kesal saat mengingatnya, bisa saja kamu memang masih ada dendam. Terus menggenggam rasa kecewa, lama-lama akan membuatmu banyak berpikiran negatif, loh.

Halaman:
1 2
      
