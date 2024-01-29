Pakai Model Pria untuk Iklan Pakaian Renang Wanita, Perusahaan Bikini Ini Dikritik Tajam

PERUSAHAAN bikini asal Australia yang didirikan oleh influencer bernama Karina Irby tengah ramai mendapat kecaman dari warganet Australia.

Kecaman ini muncul karena Moana Bikini mempromosikan koleksi pakaian renang atau swimsuit untuk wanita, namun dengan menggunakan model pria.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Dilansir dari Oddity Central, Senin (29/1/2024) lini fesyen pakaian renang asal Australia tersebut menimbulkan kontroversi setelah mengunggah video model pria Jake Young yang sedang memperagakan , mempromosikan pakaian renang wanita berwarna putih di halaman Instagram Moana Bikini.

(Foto: Instagram Moana Bikini)

Para netizen yang melihat iklan tersebut, langsung memberikan kritik tajam dan komentar pedas kepada Jake selaku model dan juga Moana Bikini. Pra netizen berpendapat, bahwa dengan menggunakan model pria untuk pakaian wanita bukanlah cara tepat dalam memberdayakan kaum perempuan.