5 Potret Pernikahan Sarah Keihl, Selebgram yang Pernah Heboh Ingin Lelang Kegadisan

SELEBGRAM Sarah Keihl masih jadi perbincangan netizen usai menikah dengan kekasih bulenya, Killian Potter. Potret pernikahannya sendiri, diketahui dibagikan Sarah kepada publik lewat akun Instagram pribadinya @sarahkeihl.

Dalam unggahan itu, selebgram yang pernah heboh lantaran ingin menjual kegadisannya tersebut, terlihat memukau sebagai pengantin wanita dan bersanding dengan pria asal Jerman ini. Gaun putih yang ia pilih sebagai busana pernikahannya pun begitu memukau.

Seperti apa potret manis pernikahan Sarah Keihl dan sang suami, Killian Potter? Yuk simak informasinya berikut ini.

1. Pamer cincin kawin: Sarah dan Killian yang memamerkan cincin pernikahan mereka. Keduanya nampak bersanding bersama sembari menunjukan jari manis mereka yang sudah diikat dalam janji suci pernikahan.

(Foto: @dsrdbride)

Sarah berbalut gaun pengantin cantik dengan motif brokat berwarna putih, lengkap dengan veil wedding putih transparan yang dikenakannya. Sedangkan Killian terlihat gagah dalam balutan stelan jas hitam dengan dasi putih yang menambah kesan elegan.

2. Sungkeman: Suasana haru turut menyelimuti momen pernikahan Sarah dan Killian. Salah satunya di momen wanita berdarah Turki ini saat melakukan sungkeman dengan ayahanda Killian.

(Foto: @dsrdbride)

Senyum bahagia begitu terpancar di wajah Sarah yang disambut jabatan tangan hangat dari sang ayah mertua.