Melihat Lebih Dekat Karpet Handmade dan Sejarahnya, Perempuan Datang Bulan Dilarang Merajutnya

PERNAH dengar soal karpet handmade? Karpet jenis ini bukan hanya dibuat tanpa mesin, tapi juga memiliki cerita yang indah dalam proses pembuatannya.

Diceritakan Maestro Permadani Malik Mahboob, karpet handmade itu dibuat melalui proses panjang, salah satu bagian penting dalam proses itu adalah selalu ada doa dalam setiap rajutannya.

"Karpet handmade itu dibuat melalui proses doa-doa suci. Bahkan, perajut perempuan yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan merajut," kata Malik saat ditemui MNC Portal di Alhamd Carpet di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dengan kata lain, perajut perempuan mesti dalam keadaan 'bersih' saat membuat karpet handmade. "Membuat karpet handmade itu sama seperti melakukan ritual yang di dalamnya ada unsur sabar, ikhtiar, dan tawakal," sambung Malik.

Tak sampai di situ keistimewaan karpet handmade, menurut Interior & Architecture Consultant Kaleem Ahmed, dalam proses pembuatan karpet handmade, tidak ada bahan kimia yang dipakai.

Artinya, mulai dari benang yang dipakai berasal dari bulu domba atau sutra asli hingga warna yang dipakai berasal dari tanaman atau bahan alami lainnya.